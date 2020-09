Αθλητικά

ΑΕΚ vs Ολυμπιακός: Τελικός Κυπέλλου στην σκιά του... κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη σκιά της πανδημίας του κορονοϊού και μετά από δυο αναβολές έφταασε η ώρα του τελικού για το Κύπελλο Ελλάδας.

Στη σκιά της πανδημίας του κορονοϊού, απόψε (21.00) στο άδειο από φιλάθλους «Πανθεσσαλικό στάδιο», ΑΕΚ και Ολυμπιακός, με διαιτητή τον 47χρονο Ολλανδό, Μπγιέρν Κάιπερς, θα διεκδικήσουν το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό του Κυπέλλου, που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 26 Ιουλίου στη Ριζούπολη, στη συνέχεια 30 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ αλλά αναβλήθηκε και τις δύο φορές.

Ένας αγώνας αξίας 90,175 εκατ. ευρώ, (όταν μόνο ο Κιλιάν Μπαπέ κοστολογείται 250 εκατ. ευρώ), όσο εκτιμώνται οι δύο φιναλίστ (64,925 ο Ολυμπιακός και 25,250 η ΑΕΚ) σύμφωνα με την ιστοσελίδα transfertmarkt, έχοντας ακριβότερους παίκτες τον Μαντί Καμαρά (12 εκατ) και Μάρκο Λιβάγια (4,5). Μία εκτίμηση όπου φυσικά δεν περιλαμβάνονται οι παίκτες που έχουν αποχωρήσει από τις δύο ομάδες.

Φυσικά στην εκτιμώμενη αξία, δεν συμπεριλαμβάνονται οι νέες προσθήκες των δύο ομάδων, μιας και ο τελικός θα γίνει με τα ρόστερ της σεζόν 2019/20.

Στα 88 χρόνια ιστορίας του θεσμού, δεν θα είναι η πρώτη που ο τελικός χωρίς φιλάθλους, μιας και είχαν προηγηθεί οι τελικοί του 2016 και 2019, όχι φυσικά λόγω Covid-19, αλλά προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια.

H AEK φτάνει αήττητη (3 νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες) στον πέμπτο συνεχόμενο τελικό της (2016-19) στο Κύπελλο Ελλάδας, έχοντας κερδίσει μόνο τον πρώτο, η -μοναδική-ήττα (3-2) από τον ΠΑΟΚ δεν αποδείχθηκε ικανή να στερήσει από τον Ολυμπιακό (4 νίκες και 1 ισοπαλία) την προσπάθεια κατάκτησης του νταμπλ.

ΑΕΚ, νεότερη κατά 20 μήνες από τον αντίπαλό της, όσον αφορά τον μέσο όρο ηλικίας (24,6 έναντι 26,2 χρόνια) και Ολυμπιακός θα συναντηθούν για όγδοη φορά σε τελικό, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν προβάδισμα 4-3 στα ραντεβού που προηγήθηκαν:

Ένδεκα συνολικά ομάδες (Ολυμπιακός-27 Παναθηναϊκός-18, ΑΕΚ-15, ΠΑΟΚ-7,Πανιώνιος-2, Λάρισα-2, Άρης-1, Ηρακλής-1, Εθνικός-1, ΟΦΗ-1, Καστοριά-1) έχουν κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας, με τα περισσότερα τρόπαια (27) να βρίσκονται στα γραφεία του Ολυμπιακού, ενώ 19 είναι οι ομάδες που συμμετείχαν στο ραντεβού, κατηγορία όπου και πάλι ο Ολυμπιακός κατέχει την πρώτη θέση με 41 παρουσίες.

Τρεις φορές χρειάστηκε επαναληπτικός τελικός: 1933 (Εθνικός-Άρης), 1952 (Ολυμπιακός-Πανιώνιος) και 1960 (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός), ενώ αξιοσημείωτο είναι το παιχνίδι του 1969 (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1 και στην παράταση), αφού κρίθηκε στο «κορώνα-γράμματα», με το νόμισμα να «βγάζει» κυπελλούχο τον Παναθηναϊκό.

Το 1949 διεξήχθη ο πρώτος τελικός που κρίθηκε στην παράταση (ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 2-1) και το 1974 ο πρώτος που κρίθηκε στα πέναλτι (ΠΑΟΚ -Ολυμπιακός 4-3 /2-2 παράταση).

Το 1970 ο Άρης έγινε η πρώτη ομάδα εκτός Αθηνών που κατέκτησε το τρόπαιο (1-0 τον ΠΑΟΚ), στον πρώτο τελικός που μεταδόθηκε από την TV, ενώ δέκα χρόνια αργότερα η Καστοριά, έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο.

Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που έχει πετύχει τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη (7-1 επί του Απόλλωνα Αθηνών το 1996), ενώ...συμμετείχε το 1997 και στο μοναδικό τελικό χωρίς γκολ (ΑΕΚ -Παναθηναϊκός 5-3 στα πέναλτι).

Παρούσα επίσης στον...επικό τελικό του 2009, όπου χρειάστηκαν 34 πέναλτι για να νικήσει ο Ολυμπιακός (15-14/4-4 στα 120’). Συνολικά έχουν σημειωθεί 254 γκολ σε τελικούς, που έχουν πρώτο σκόρερ τον Γιώργο Σιδέρη (6 γκολ).