Παράξενα

Φοιτήτρια ετών... 80 πρωτοετής στην Θεολογική Σχολή (βίντεο)

Της έκανε φροντιστήριο για τις Πανελλήνιες ο φοιτητής εγγονός της. Η Χρύσα Αγουρίδα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι». Το μήνυμα που στέλνει στα παιδιά.