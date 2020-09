Παράξενα

Σέρφερ “δάμασε” κύμα 22,4 μέτρων και έσπασε ρεκόρ (βίντεο)

Κόβει την ανάσα το βίντεο που απαθανατίζει την προσπάθεια της αθλήτριας να καταρρίψει το ρεκόρ της.

Το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο κύμα που έχει «σκαρφαλώσει» γυναίκα σέρφερ έσπασε η Βραζιλιάνα Μάγια Γκαμπέιρα, όπως ανακοίνωσε χθες η World Surf League.

Η 33χρονη Βραζιλιάνα, η οποία κατάγεται από το Ρίο ντε Τζανέιρο, «δάμασε» ένα κύμα ύψους 22,40 μ. στη δημοφιλή μεταξύ των σέρφερ ανά την υφήλιο πλην επικίνδυνη παραλία του Ναζάρε στην Πορτογαλία, σπάζοντας το δικό της ρεκόρ, που κρατούσε από το 2018, όταν διέτρεξε ένα κύμα ύψους 20,72 μέτρων.

«Ρίσκαρα περισσότερα απ’ ό,τι συνήθως», είπε η Γκαμπέιρα, που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της στην ίδια παραλία το 2013 στην προσπάθεια να σπάσει ένα ρεκόρ.

«Το κύμα είχε πολύ μεγάλη ταχύτητα, αλλά με τον θόρυβο που έκανε όταν έσκασε, συνειδητοποίησα ότι ήταν προφανώς το μεγαλύτερο που έχω δαμάσει ποτέ».

Ωστόσο, η νίκη της κρίθηκε στο νήμα, με τη World Surf League να επιστρατεύει ακόμη και επιστήμονες, που αποφάνθηκαν τελικά ότι το κύμα στο οποίο σκαρφάλωσε η Βραζιλιάνα ήταν κατά ένα μέτρο ψηλότερο από εκείνο της Γαλλίδας Ζιστίν Ντιπόν στον ίδιο διαγωνισμό.