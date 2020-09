Παράξενα

Έπαιζε κλαρίνο στον αέρα την ώρα που έκανε... παρα-πέντε (βίντεο)

Ο Αχιλλέας Τσουρέκας μιλά στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» για την εμπειριά του και παίζει live κλαρίνο.