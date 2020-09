Κοινωνία

Κορονοϊός: Παράταση για τα μέτρα προστασίας στα δικαστήρια

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους των δικαστηρίων. Τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα μέτρα προστασίας κατά του COVID-19 στα δικαστήρια, τα υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας παρατείνονται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020, ενώ παράλληλα προβλέπεται, πλέον, η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προσώπου τόσο εντός των δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων, κ.λπ., όσο και στους εξωτερικούς χώρους αυτών.

Ακόμη, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα παρατείνεται μέχρι 31.10.2020 η ισχύς των ρυθμίσεων για την εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και ανάκλησης αυτής, σύμφωνα με τις οποίες η συζήτηση θα διεξάγεται εγγράφως, και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση. Δηλαδή, παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 η δυνατότητα των δικαστηρίων να δικάζουν συναινετικές προσημειώσεις χωρίς την παρουσία των διαδίκων.

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας εφαρμόζονται έως την 31η.12.2020 οι ρυθμίσεις για τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, οι οποίες ίσχυσαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής των εργασιών τους με διαδοχικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, ενόψει εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Συγκεκριμένα, για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια ισχύει εκ νέου η προθεσμία των 7 ημερών από τη συζήτηση για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης.

Ως προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις ακυρωτικές διαφορές που εκδικάζονται ενώπιον των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, η ως άνω προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση υπομνήματος. Ακόμη, στα ως άνω δικαστήρια οι δηλώσεις περί μη παράστασης στο ακροατήριο μπορούν να συντάσσονται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης gov.gr και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Ως προς τα πολιτικά δικαστήρια, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και 31.12.2020, προβλέπεται:

α) ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός της συζήτησης κάθε υπόθεσης που ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας καθώς και ο τρόπος γνωστοποίησης της νέας δικασίμου,

β) ο χρονικός καταμερισμός εντός της αυτής ημέρας όλων των εγγεγραμμένων στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεων, με σκοπό την αποφυγή του συγχρωτισμού και η δυνατότητα αναβολής ατελώς, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο,

γ) η δυνατότητα δήλωσης στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση μάρτυρα, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος,

δ) η αυτοδίκαιη παράταση, μέχρι τη νέα δικάσιμο, της ισχύος των προσωρινών διαταγών και διατάξεων αποφάσεων επί αιτήσεως αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας,

ε) η δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου,

στ) η μη επιβολή τόκων επιδικίας για το χρονικό διάστημα της αναστολής (13.3.2020 - 31.5.2020) και

ζ) ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως 12.3.2020, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9.3.2020, στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς και πρόβλεψη για τον ηλεκτρονικό τρόπο γνωστοποίησης της νέας δικασίμου.

Ως προς τα ποινικά δικαστήρια, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφόρων αιτήσεων και υπομνημάτων, η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβίβασης προς τους διαδίκους αντιγράφου των εισαγγελικών προτάσεων καθώς και ο ηλεκτρονικός τρόπος ειδοποίησης των διαδίκων για τη συζήτηση των ως άνω αιτήσεων στο ακροατήριο, οι οποίες γίνονται χωρίς την παρουσία του αιτούντος.

Επίσης, προβλέπονται και άλλοι τρόποι είσπραξης των πόρων του ΤΑΧΔΙΚ αντί μόνο της επικόλλησης ενσήμου, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική πληρωμή ή ακόμα και η καταβολή μετρητών.

Εξάλλου, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης Κ.Υ.Α για αναστολή της υποχρέωσης καταβολής εισφορών υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ. Η αναστολή αφορά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται από τα δικαστήρια.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στα όργανα διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών να προβαίνουν στην ανάθεση των αναγκαίων συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της και, κυρίως, η ολοκλήρωση της διαδικασίας του εισαγωγικού διαγωνισμού του τρέχοντος έτους.