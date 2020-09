Πολιτική

Κουμουτσάκος: η καταστροφή στη Μόρια είναι αποτέλεσμα εμπρησμού

Παραληρηματική η δήλωση Ακάρ, φανερώνει απώλεια ψυχραιμίας, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης.

Τη βεβαιότητά του ότι η ολοκληρωτική καταστροφή της δομής στη Μόρια της Λέσβου οφείλεται σε εμπρησμό, εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης Γιώργος Κουμουτσάκος.

Πρόσθεσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι αντιμετωπίζουμε μια τριπλή πρόκληση, δημόσιας υγείας, δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας και πως η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατό για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στο νησί. «Πρώτα απ’ όλα, δεν είχαμε νεκρό σε τέτοιες συνθήκες πανικού, να το πούμε», τόνισε ο κ. Κουμουτσάκος.

Ο αναπληρωτής υπουργός εξήγησε ότι «αυτός ο εμπρησμός σημαίνει ένα τέλος εποχής» και πως όπως επεσήμαναν χθες ο πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, χρειάζονται νέας μορφής κέντρα αλλά και μια νέα συνολική ευρωπαϊκή πολιτική.

Ο κ. Κουμουτσάκος πρόσθεσε επίσης, ότι η Ελλάδα δέχεται διεθνή στήριξη και αλληλεγγύη και πως όλοι έχουν αντιληφθεί ότι το σύνορο το ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό.

Σχολιάζοντας τη δήλωση Ακάρ πως η Ελλάδα καλά θα κάνει να σωπάσει για να μη γίνει μεζές, ο κ. Κουμουτσάκος απάντησε πως «όταν δεν είσαι στο τραπέζι είσαι στο πιάτο».

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια παραληρηματική δήλωση την οποία και απέδωσε σε απώλεια ψυχραιμίας.

Η σύνοδος της Κορσικής, που επιβεβαίωσε το Ελλάς – Γαλλία – Μεσογειακή Συμμαχία, έχει δημιουργήσει μεγάλη πίεση στην Άγκυρα, πρόσθεσε ο κ. Κουμουτσάκος λέγοντας ότι αυτή η εν εξελίξει στρατηγική συμμαχία αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα στην ανατολική Μεσόγειο, ισχυροποιεί την Ελλάδα και τη συμμαχία του Διεθνούς Δικαίου απέναντι στην πολιτική της αυθαιρεσίας.