Κοινωνία

Το άλλο πρόσωπο της Αστυνομίας στην Μόρια (εικόνες)

Οι αστυνομικοί δεν ξεχνούν ότι πρώτα και πάνω απ΄όλα είναι άνθρωποι και όπου μπορούν βοηθούν...

Τεταμένο είναι το κλίμα στην Λέσβο με τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες να βρίσκονται στον δρόμο μετά την καταστροφική φωτιά στην Μόρια και την ολοκληρωτική καταστροφή του ΚΥΤ. Η αστυνομική παρουσία είναι έντονη στην περιοχή, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν ξεχνούν ότι πρώτα και πάνω απ΄όλα είναι άνθρωποι και όπου μπορούν βοηθούν.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, αστυνομικοί παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε έναν νεαρό από το Αφγανιστάν, έναν 19χρονο, ο οποίος τους πλησίασε και τους κατήγγειλε ότι δύο ομοεθνείς του τον χτύπησαν με μαχαίρι δύο φορές και του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί άμεσα του καθάρισαν το τραύμα και χρησιμοποιήσαν χειρουργικές γάζες για να ασκήσουν πίεση σε αυτό, μέχρι να καταφθάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να παραλάβουν τον τραυματία οι διασώστες.

Σε άλλες φωτογραφίες από την Μόρια αστυνομικοί παίζουν με παιδιά...