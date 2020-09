Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος: ξεπέρασαν τους 300 οι νεκροί στη χώρα μας

Τελευταίο θύμα μια 52χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Μακραίνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων του κορονοϊού στη χώρα μας, με τελευταίο θύμα μια 52χρονη γυναίκα.

Η ασθενής νοσηλευόταν σε ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα.

Έτσι ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την πανδημία στη χώρα μας, έφτασε πλέον τους 303.