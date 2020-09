Κοινωνία

Έλεγχοι από την ΚΕΔΕ για τις μάσκες στα σχολεία

Γίνονται πρόσθετοι δειγματοληπτικοί ποιοτικοί έλεγχοι σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ.

Καμία μάσκα που δεν θα πληρεί τις προδιαγραφές, δεν θα δοθεί σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς, διαβεβαιώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) , που διεξήγαγε και το σχετικό διαγωνισμό.

Για τον σκοπό αυτό, δηλώνει ο πρόεδρος της, Δημήτρης Παπαστεργίου, «διεξάγουμε με δική μας πρωτοβουλία πρόσθετους δειγματοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους, σε πιστοποιημένα εργαστήρια».

Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, τονίζει, « σε ποσότητα μασκών που παραλάβαμε από συγκεκριμένο προμηθευτή, διαπιστώσαμε ότι δεν πληρούσε ένα από τα κριτήρια που είχαν τεθεί σε σχέση με την περιεκτικότητα σε βαμβάκι. Γι'αυτό το λόγο αποφασίσαμε η συγκεκριμένη ποσότητα να μην παραδοθεί στα σχολεία».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, επαναλαμβάνει ότι ο διαγωνισμός «διεξήχθη σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και νομιμότητας και πληρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, που τέθηκαν από τις υπηρεσίες μας, με βάση τις υποδείξεις των αρμοδίων επιστημόνων».