Πολιτική

Μητσοτάκης: στόχος μας να απαλύνουμε τον πόνο από τις συνέπειες της πανδημίας

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ-Helexpo, όπου έφτασε φορώντας προστατευτική μάσκα.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι αφενός να απαλύνει τον πόνο της κοινωνίας από τις συνέπειες της κρίσης, λόγω της πανδημίας του κορονοιού και αφετέρου να βάλει την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ-Helexpo, λέγοντας πως γι' αυτά θα μιλήσει το βράδυ στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης". «Θα μιλήσω συγκεκριμένα για το πώς θα περάσουμε στην άλλη όχθη. Είμαστε στο μέσον του ποταμού. Η κοινωνία αναζητά σταθερότητα, σιγουριά, ασφάλεια και πως θα περάσουμε στην άλλη όχθη για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το δικό μας αναπτυξιακό μας σχέδιο», εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης.

Για τη ΔΕΘ-Helexpo, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι πρέπει να δει την κρίση, λόγω του κορονοϊού, ως ευκαιρία. Πρόσθεσε, ακόμα, πως πρέπει να καθιερωθεί ως θεσμός το πολιτικό Φόρουμ Thessaloniki Helexpo Forum, το οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά φέτος, επειδή ακυρώθηκε η 85η ΔΕΘ, ώστε να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στον εμπορικό και τον πολιτικό χαρακτήρα της Διεθνούς Έκθεσης. Η διάκριση μεταξύ του αμιγώς εμπορικού μέρους και της πολιτικής δράσης ήταν ένας στόχος που είχε ήδη τεθεί και το πολιτικό Φόρουμ να καθιερωθεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ΔΕΘ. Έκανε, επίσης, αναφορά στις επιπτώσεις που προκάλεσε η κρίση της πανδημίας στη ΔΕΘ και την οικονομία της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε "έργο πνοής" για τη Θεσσαλονίκη την ανάπλαση της ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας πως μέσα σε έναν χρόνο και σε συνθήκες πανδημίας έγιναν πράγματα που θα χρειάζονταν χρόνια για να προχωρήσει το έργο της ανάπλασης. Είπε, μάλιστα, ότι δεν γνωρίζει άλλη πόλη στην Ευρώπη που να είναι αντιμέτωπη με μια τέτοια τεράστια ευκαιρία και τόνισε πως η ανάπλαση της ΔΕΘ είναι το πιο σημαντικό έργο στον πυρήνα της Θεσσαλονίκης

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας, ανέφερε ότι στις 28 Σεπτεμβρίου θα προκηρυχθεί ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το έργο της ανάπλασης. Μίλησε για την οικονομική ζημιά στη ΔΕΘ-Helexpo από την πανδημία και παρατήρησε πως, παρά τις δύσκολες συνθήκες, υπάρχουν αισιόδοξα πλάνα για την ανάπτυξη της, όπως το έργο της ανάπλασης. Για το Thessaloniki Helexpo Forum είπε ότι σημειώνει επιτυχία και ίσως καθιερωθεί ως θεσμός.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στον χώρο φορώντας μάσκα και τον υποδέχθηκε ο κ. Τζήκας με τον χαιρετισμό που καθιερώθηκε λόγω πανδημίας. Μάσκες φορούσαν όλοι στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΘ-Helexpo, στην οποία παραβρέθηκαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρος Καράογλου, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Αμέσως μετά τη συνεδρίαση ο πρωθυπουργός περπάτησε στους χώρους της ΔΕΘ και ο κ. Τζήκας του έδειξε σε μακέτα τη μορφή που θα πάρουν μετά την ανάπλαση.