Υγεία - Περιβάλλον

Η νέα καμπάνια της ΓΓΠΠ: “Οι μάσκες που χαμογελούν όπως αυτοί που αγαπάς” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τη νέα της ενημερωτική καμπάνια, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνεται κυρίως στα παιδιά ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Με τη νέα της ενημερωτική καμπάνια, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνεται στα παιδιά (αλλά και στους μεγάλους) και ρωτά: Εσύ για ποιόν φοράς σήμερα τη μάσκα σου;

«Γιατί φοράμε όλοι τις μάσκες μας για να προστατέψουμε εμάς και τους γύρω μας. Επειδή όλοι, ενήλικες και παιδιά, είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Αποδεικνύουμε πως νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους που αγαπάμε, καθώς και για όλους εκείνους που δεν γνωρίζουμε, αλλά θα μπορούσαν να είναι ο παππούς μας ή κάποιο άλλο αγαπημένο μας πρόσωπο», αναφέρει η ΓΓΠΠ στην ανακοίνωσή της και προσθέτει:

«Στη νέα αυτή καμπάνια, ενόψει και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, τα παιδιά φορούν τις μάσκες τους για να προστατεύσουν τους ανθρώπους που αγαπούν και οι μάσκες κάνουν τα μαγικά τους! Γιατί οι αγαπημένοι μας καταλαβαίνουν ότι νοιαζόμαστε για αυτούς. Και μέσα από τις δικές μας μάσκες, μας χαμογελούν.

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥΝ όπως αυτοί που αγαπάς»

Δείτε το βίντεο: