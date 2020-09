Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: πλήρης στήριξη σε Κεγκέρογλου μετά το “παρών” σε Πολάκη

«Ο Β. Κεγκέρογλου απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης και στήριξης της προέδρου Φώφης Γεννηματά και του συνόλου των συναδέλφων του», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΚΙΝΑΛ.

Το Κίνημα Αλλαγής διαψεύδει ως «εντελώς ανυπόστατατα» δημοσιεύματα από μερίδα του Τύπου, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει δυσαρέσκεια για τον γραμματέα της ΚΟ Βασίλη Κεγκέρογλου, με αφορμή το "παρών" που ψήφισε για την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη και τη συνολική εικόνα που εξέπεμψε η ΚΟ του ΚΙΝΑΛ. Ταυτόχρονα εκφράζει την εμπιστοσύνη και στήριξη της Φώφης Γεννηματά.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος σημειώνεται, «Ο Βασίλης Κεγκέρογλου απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης και στήριξης της προέδρου Φώφης Γεννηματά και του συνόλου των συναδέλφων του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ως γραμματέας της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής τα τελευταία 5 χρόνια με την πολιτική δράση, την παρουσία και το έργο του, χαίρει ευρύτατης εκτίμησης από την παράταξη που αναγνωρίζει την συνεπή πολιτική του πορεία και την διαχρονική του προσφορά. Δημοσιεύματα από μερίδα του Τύπου είναι εντελώς ανυπόστατα».