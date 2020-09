Κόσμος

Σε καραντίνα η πριγκίπισσα Λεονόρ

Συμμαθητής της πριγκίπισσα βρέθηκε θετικός στην COVID-19. Τι δήλωσε εκπρόσωπος του βασιλικού οίκου.

Η πριγκίπισσα Λεονόρ, διάδοχος του ισπανικού θρόνου, τέθηκε σε καραντίνα καθώς συμμαθητής της βρέθηκε θετικός στην COVID-19, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο βασιλικός οίκος.

Η 14χρονη κόρη του βασιλιά Φελίπε θα υποβληθεί σε τεστ για κορονοϊό όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της τάξης. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα Λετίθια θα συνεχίσουν να εκτελούν προς το παρόν τα βασιλικά τους καθήκοντα, δήλωσε εκπρόσωπος του βασιλικού οίκου.

Οκτώ εκατομμύρια παιδιά στην Ισπανία επέστρεψαν στα σχολεία τους την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο κάποια σχολεία έκλεισαν ή έστειλαν ορισμένους μαθητές στα σπίτια τους ύστερα από τον εντοπισμό κρουσμάτων της COVID-19 στη μαθητική κοινότητα. Παράλληλα, οι αρχές στη Γαλικία καθυστέρησαν κατά μία εβδομάδα την έναρξη του σχολικού έτους για μαθητές ηλικίας 14-18 ετών.

Χθες, η Ισπανία ανακοίνωσε 4.708 νέα κρούσματα του κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό τους αριθμό σε 566.326, που είναι ο υψηλότερος στη δυτική Ευρώπη. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη χώρα λόγω της COVID-19 έφθασε τους 29.747.