Εκτέλεσαν τον παλαιστή Ναβίντ Αφκαρί

Ο Ιρανός παλαιστής Ναβίντ Αφκαρί, η υπόθεση του οποίου προκάλεσε την αντίδραση ακόμη και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκτελέστηκε σήμερα, με την κατηγορία ότι μαχαίρωσε και σκότωσε έναν φρουρό ασφαλείας κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του 2018.

Ο γενικός εισαγγελέας της επαρχίας Φαρς, Καζέμ Μουσαβί, είπε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ότι ο 27χρονος αθλητής εκτελέστηκε σήμερα το πρωί σε φυλακή του Σιράζ κατ’ εφαρμογή του «κεσάς», δηλαδή του «νόμου αντεκδίκησης», κατόπιν αιτήματος «των γονέων και της οικογένειας του θύματος».

Η καταδίκη του Αφκαρί είχε προκαλέσει κατακραυγή σε όλον τον κόσμο. Ο παλαιστής υποστήριζε ότι ομολόγησε έναν φόνο που δεν έκανε, επειδή υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Ο δικηγόρος του δήλωνε ότι δεν υπήρχε καμία απόδειξη για την ενοχή του.

Οι δικαστικές αρχές του Ιράν διαψεύδουν τις κατηγορίες περί βασανιστηρίων.

Την περασμένη Τρίτη, μια διεθνής ένωση που εκπροσωπεί 85.000 αθλητές ζήτησε να αποκλειστεί το Ιράν από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις αν προχωρούσε στην εκτέλεση του Αφκαρί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε επίσης την Τεχεράνη να μην τον εκτελέσει.

Φωτογραφία: Twitter/UN Watch