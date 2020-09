Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: καμία προστασία για την πρώτη κατοικία

Η Αχτσιόγλου κατηγορεί την κυβέρνηση για «παραπλανητική επικοινωνιακή τακτική».

Καμία προστασία δεν υπάρχει για την πρώτη κατοικία στο πτωχευτικό που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή, αναφέρει σε δήλωσή της η τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου και κατηγορεί την κυβέρνηση για «παραπλανητική επικοινωνιακή τακτική».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να πείσει τους πολίτες που αδυνατούν να πληρώσουν το δάνειό τους ότι προστατεύει την πρώτη κατοικία, λες και δεν θα έρθουν πολύ γρήγορα αντιμέτωποι με την πραγματικότητα», τονίζει η κυρία Αχτσιόγλου.

«Κατ' αρχάς, όσοι δανειολήπτες δεν χαρακτηρίζονται "ευάλωτα νοικοκυριά" χάνουν οριστικά τα πάντα, καθώς το σύνολο της περιουσίας τους ρευστοποιείται. Αλλά και όσοι χαρακτηρίζονται "ευάλωτα νοικοκυριά" χάνουν το σύνολο της περιουσίας τους, που επίσης ρευστοποιείται. Η μόνη δυνατότητα που δίνει ο νέος πτωχευτικός στα "ευάλωτα νοικοκυριά" είναι οι ιδιοκτήτες να γίνουν ενοικιαστές στα σπίτια τους και να πληρώνουν ενοίκιο σε έναν ιδιωτικό φορέα (fund). Αν καθυστερήσουν να καταβάλουν έως και τρία ενοίκια, θα τους γίνεται έξωση.

Αν, λοιπόν, ο ευάλωτος δανειολήπτης μετά από 12 χρόνια που πληρώνει ενοίκιο θελήσει να ξαναγοράσει το σπίτι του, θα πρέπει να πληρώσει την εμπορική αξία του ακινήτου, χωρίς καν να αφαιρούνται από το τίμημα τα ενοίκια που τόσο καιρό κατέβαλλε ούτε φυσικά και ό,τι είχε πληρώσει από το αρχικό δάνειο. Δηλαδή και θα πληρώνει ενοίκιο και θα πρέπει να αγοράσει το σπίτι του μετά, χωρίς να συμψηφίζονται τα ποσά που έδωσε ως ενοίκιο!».

Κλείνοντας, η κ. Αχτσιόγλου αναφέρει, «Το πιο εξωφρενικό είναι ότι η κυβέρνηση χαρακτηρίζει αυτό το πλαίσιο "δεύτερη ευκαιρία". Δεύτερη ευκαιρία για ποιον; Σίγουρα όχι για τους πολίτες που το έχουν ανάγκη».

Επίθεση στην Κυβέρνηση και από το ΚΙΝΑΛ

Σε δήλωση του Μιχάλη Κατρίνη, Υπεύθυνου Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε χθες την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για τους ευάλωτους δανειολήπτες μέχρι το τέλος του 2020, κάνοντας αυτό που θα έπρεπε να έχει ήδη αποφασίσει η κυβέρνηση και να νομοθετήσει η Βουλή. Αντί να προστατεύσει την πρώτη κατοικία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απελευθέρωσε τους πλειστηριασμούς και κατήργησε το καθεστώς προστασίας για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια».

«Η "προστασία" που θα έδινε στους δανειολήπτες το πρόγραμμα-Γέφυρα και το νέο πτωχευτικό που διαφημίζει ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύεται κενή περιεχομένου. Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των τραπεζών πλανάται ένα ερώτημα: Σε περίοδο οικονομικής κρίσης και εν μέσω πανδημίας, ποιος θα αποφασίζει για την αναστολή πλειστηριασμών; Οι τράπεζες ή η κυβέρνηση;», καταλήγει ο κ. Κατρίνης