“Stolen Cerberus”: Εντυπωσιακές εικόνες από την κοινή άσκηση Ελλάδας - ΗΠΑ

Στην αεροπορική βάση Ελευσίνας ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο πρέσβης των ΗΠΑ, ενώ επιβιβάστηκαν και σε αεροσκάφος C-130J της Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ παρακολούθησαν, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, την άσκηση συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ με την επωνυμία «Stolen Cerberus» στην αεροπορική βάση Ελευσίνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, η άσκηση αφορά τη διμερή εκπαίδευση σε αντικείμενα ρίψεων προσωπικού και εφοδίων στην ξηρά και στη θάλασσα, πτήσης χαμηλού ύψους, αντιμετώπισης απειλών και εκτέλεσης αεροδιακομιδών.

Η άσκηση διαρκεί από τις 8 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2020. Σε αυτή συμμετέχει προσωπικό Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων των δύο χωρών, ένα C-130H της Πολεμικής Αεροπορίας, τρία C-130J και ένα C-21 της Αεροπορίας των ΗΠΑ. Η εκπαίδευση υλοποιείται σε ζώνες ρίψεως της κεντρικής ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο πρέσβης των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν σε αεροσκάφος C-130J της Αεροπορίας των ΗΠΑ, το οποίο συμμετείχε σε σχηματισμό αποτελούμενο από άλλα δύο Αμερικανικά αεροσκάφη ιδίου τύπου και ένα Ελληνικό C-130H, που πραγματοποίησαν, μεταξύ άλλων, και χαμηλή διέλευση πάνω από το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Στον χαιρετισμό του, ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος αναφέρθηκε στη συνεχή αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών στο πλαίσιο της Στρατηγικής Αμυντικής Συνεργασίας, ενώ επισήμανε την κλιμάκωση της προκλητικής στάσης της Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από την πλευρά του, ο Τζ. Πάιατ υπογράμμισε την απόλυτη δέσμευση των ΗΠΑ στη Συμμαχία, ενώ ανέφερε την άσκηση «Stolen Cerberus» ως ένα παράδειγμα «στο οποίο επενδύουμε και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε».