Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου: Επεισόδια στον Βόλο πριν τον αγώνα

Επεισόδια μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκαν στο κέντρο του Βόλου.

(εικόνα αρχείου)

Επεισόδια μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκαν λίγο μετά το μεσημέρι στο κέντρο του Βόλου, όταν οι πρώτοι προσπάθησαν να πλησιάσουν στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή του Ολυμπιακού, ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθεί απόψε στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο» του Βόλου.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν περίπου 300 οπαδοί της ΑΕΚ κατάφεραν με ιδιωτικά αυτοκίνητα να φτάσουν, κατά τη διάρκεια της νύχτας, στον Βόλο από δευτερεύουσες οδικές εισόδους. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, ώστε να φτάσουν στο ξενοδοχείο. Έξω από το ξενοδοχείο, όμως, είχαν συγκεντρωθεί και αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού, που ήθελαν να εμψυχώσουν τους παίκτες της πειραϊκής ομάδας για τον αποψινό τελικό.

Οι διμοιρίες των ΜΑΤ που βρίσκονται στην περιοχή του Δημοτικού Θεάτρου και έξω από το ξενοδοχείο απώθησαν τους οπαδούς της ΑΕΚ με τη χρήση χημικών και βολίδων κρότου-λάμψης και δημιουργήθηκε ένταση στους γύρω δρόμους και κυρίως προς την παραλιακή λεωφόρο Αργοναυτών.

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στον σταθμό του υπεραστικού ΚΤΕΛ, στη γέφυρα του Κραυσίδωνα και έχουν κλείσει την είσοδο προς το κέντρο του Βόλου, μέσω της λεωφόρου Λαμπράκη. Αστυνο»μικές δυνάμεις βρίσκονται και στην περιοχή περιμετρικά του «Πανθεσσαλικού Σταδίου