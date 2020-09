Υγεία - Περιβάλλον

Βρέφος 20 ημερών με κορονοϊό - Επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Μεταφέρεται στην Αθήνα με αναπνευστικά προβλήματα, μαζί με την επίσης θετική στον COVID-19 μητέρα του.

Από το δρόμο του Καρά Τεπέ στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

Ο λόγος για ηλικίας 20 ημερών βρέφος Αφγανικής καταγωγής που μεταφέρθηκε χθες με εμπύρετο νόσημα και αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. Εκεί διαγνώσθηκε θετικό στον κορονoϊό. Ασθενής διαγνώσθηκε και η μητέρα του.

Το βρέφος λόγω των αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και την πιθανότητα να χρειασθεί διασωλήνωση σε παιδική ΜΕΘ που δεν διαθέτει το νοσοκομείο Μυτιλήνης, προγραμματίζεται να μεταφερθεί με πτήση του ΕΚΑΒ στην Αθήνα.

Ας σημειωθεί ότι η γυναίκα και το άρρωστο παιδί δεν περιλαμβάνονται ούτε στους 35 διαπιστωμένους ασθενείς πρόσφυγες και μετανάστες ούτε σε αυτούς που έχουν χαρακτηρισθεί επαφές τους. Στο σύνολο τους μετά τη φωτιά δεν έχουν εντοπισθεί και ζουν μεταξύ όλων των φυγάδων που βρίσκονται εδώ και μέρες στο δρόμο.

Πηγή: stonisi.gr