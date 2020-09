Πολιτική

Ερντογάν: Έλληνες, μην περιφέρεστε στα νησιά

Νέο παραλήρημα του Προέδρου της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, αλλά και του Μακρόν.

«Κοιτάξτε τι κάνει τώρα η Ελλάδα με τα νησιά. Πώς να τους εμπιστευτούμε; Μην περιφέρεστε γύρω γύρω στα νησιά. Κάνετε λάθος και θα μείνετε μόνοι σας. Όταν μιλάμε για γείτονες, πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Η Τουρκία είναι σε θέση, αν χρειαστεί, να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση», δήλωσε στο σημερινό του παραλήρημα ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί στον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας απαντώντας στη δήλωση του Γάλλου ομολόγου του στην Κορσική, ότι «δεν έχουμε πρόβλημα με τον τουρκικό λαό, αλλά με τον Ερντογάν», είπε:

«Η Γαλλία βρίσκεται πάντα στην ατζέντα μας. Δεν θέλω να αναφέρω καν το όνομά του, αλλά θα το κάνω γιατί ασχολείται μαζί μου. Είπε πως έχει πρόβλημα τον Ερντογάν και όχι με το τουρκικό έθνος. Κύριε Μακρόν, θα έχεις ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα με εμένα προσωπικά.

Η ιστορία της Αφρικής είναι η ιστορία της Γαλλίας. Εσείς είστε αυτοί που σκοτώσατε ένα εκατομμύριο κόσμο στην Αλγερία. Δεν μπορείτε να μας κάνετε μαθήματα ανθρωπισμού. Του το είπα προσωπικά του Μακρόν. Δεν έχετε ιστορία. Εμείς δεν ανοίξαμε ούτε μύτη κάποιου ανθρώπου στην Αφρική. Εμείς προσφέραμε βοήθεια σε χώρες της Αφρικής για τον κορονοϊό. Εσύ Μακρόν, τι έκανες;».

Προηγουμένως, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, είχε επιτεθεί στον Μακρόν, λέγοντας πως «όσοι το παίζουν ηγέτες στην Αν. Μεσόγειο και δεν έχουν στην ουσία κανένα δικαίωμα και θα πληρώσουν το τίμημα για την προκλητική συμπεριφορά τους».

Παράλληλα, προχώρησε σε προβοκατόρικες δηλώσεις σε σχέση με τις δήθεν έρευνες του Oruc Reis στην Αν. Μεσόγειο, λέγοντας «ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν καλά νέα για τις έρευνες τόσο στην Αν. Μεσόγειο όσο και στην Μαύρη Θάλασσα».