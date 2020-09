Πολιτική

ΔΕΘ: η ομιλία Μητσοτάκη στο Thessaloniki Helexpo Forum (βίντεο)

Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στα εθνικά θέματα και τους εξοπλισμούς, την κρίση κορονοϊού και την οικονομική ύφεση, τα μέτρα στήριξης πολιτών- επιχειρήσεων και οι μειώσεις φόρων και εισφορών.