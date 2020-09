Πολιτική

Σολτς: Η Ευρώπη να μην πάρει μόνο τα 400 ασυνόδευτα της Μόριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερους πρόσφυγες και μετανάστες από τη Λέσβο πρότεινε να πάρουν οι ευρωπαϊκές χώρες ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας.

Το σχέδιο των ευρωπαϊκών χωρών να παραλάβουν περίπου 400 ασυνόδευτους ανήλικους από τη Μόρια θα πρέπει να αποτελέσει την αρχή των προσπαθειών τους, δήλωσε σήμερα ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.

Οι πυρκαγιές που κατέστρεψαν το ΚΥΤ της Μόριας αυτήν την εβδομάδα άφησαν άστεγους περίπου 12.000 ανθρώπους και έφεραν και πάλι στο επίκεντρο στην Ευρώπη το μεταναστευτικό πρόβλημα.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Χορστ Ζεεχόφερ είπε ότι η χώρα του θα παραλάβει 100-150 ασυνόδευτα παιδιά και ότι συνολικά εννέα χώρες της ΕΕ και η Ελβετία συμφώνησαν να δεχτούν περίπου 400 ανήλικους από τον καταυλισμό αυτόν.

«Θα πρέπει να είναι περισσότεροι», είπε ο Σολτς, που είναι επίσης υπουργός Οικονομικών και υποψήφιος για να διεκδικήσει την καγκελαρία στις προσεχείς εκλογές, με το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPD).