Εξαγγελίες Μητσοτάκη για Ραφάλ, φρεγάτες και προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα του Thessaloniki Helexpo Forum και το μήνυμα προς την Τουρκία.

Με κεντρική γραμμή την ανακούφιση της κοινωνίας από τις συνέπειες της κρίσης λόγω της πανδημίας και ταυτόχρονα τη διατήρηση της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo Forum, όπου ανέφερε τις έξι παρεμβάσεις στον τομέα της Άμυνας και τις 12 εξαγγελίες για την οικονομία.

«Αποτελεί ένα γεγονός πραγματικά πρωτόγνωρο. Όπως είπατε η πανδημία δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση της 85ης Διεθνούς Έκθεσης με τα πολλά της εμπορικά περίπτερα. Αυτή τη φορά δεν οργανώθηκαν οι συνήθεις επιχειρηματικές συναντήσεις. Ούτε και είχαμε τις παράλληλες εκδηλώσεις που παραδοσιακά τις συνοδεύουν», είπε ο πρωθυπουργός ανεβαίνοντας στο βήμα. Υπογράμμισε άλλωστε πως και η εικόνα της σημερινής του ομιλίας, με μόλις 50 συμμετέχοντες, με μάσκες, με αποστάσεις «δίνει το μέτρο των ιδιαίτερων συνθηκών γύρω μας».

«Θα παρουσιάσω την ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα» επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ωστόσο ότι ακριβώς γι' αυτό επέλεξε να είναι και πάλι παρών. Για να τιμήσει, όπως είπε, την πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για να καταγράψει με ρεαλισμό τις συνέπειες που φέρνει ο κορονοϊός στην κοινωνία και την οικονομία. Να μιλήσει όμως, όπως είπε, και για τις προκλήσεις της εθνικής μας πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επισημαίνοντας ότι θα παρουσιάσει την ευρύτερη στρατηγική για το επόμενο διάστημα, τόνισε ότι προτεραιότητά του είναι να μιλήσει συγκεκριμένα «για τα σταθερά βήματα που θα κάνει η χώρα στο ασταθές περιβάλλον του φθινοπώρου και του χειμώνα που έρχονται. Γιατί τίποτα πλέον στον κόσμο δεν είναι το ίδιο με χθες».

«Δίπλα στην αγωνία και την ανασφάλεια ανατέλλει ταυτόχρονα μια νέα αυτοπεποίθηση, μια νέα εθνική αισιοδοξία, ότι μαζί κράτος και πολίτες θα τα καταφέρουμε και ότι θα βγούμε από αυτή την περιπέτεια πιο δυνατοί» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την Τουρκία ότι υπονομεύει την ασφάλεια και την ειρήνη στην Μεσόγειο. «Στις απειλές και στα συνθήματα η Ελλάδα αντιπαρατάσσει λογική και επιχειρήματα» είπε.

«Είμαστε μια χώρα έτοιμη να συνεργαστεί με όλους τους γείτονες της και την Τουρκία. Αλλιώς μόνο το διεθνές δικαστήριο μπορεί να δώσει λύση. Ο επίλογος των προκλήσεων μπορεί να γίνει ο πρόλογος των συζητήσεων»

Τα έξι μέτρα για την Άμυνα

Η Πολεμική Αεροπορικά αποκτά μια Μοίρα 18 Ραφαλ.

Το Πολεμικό Ναυτικό βάζει στον στόλο του 4 νέες φρεγάτες και εκσυγχρονίζει 4 φρεγάτες και 4 ελικόπτερα.

Εμπλουτίζεται το οπλοστάσιο και των τριών Όπλων

Το δυναμικό ανανεώνεται με την πρόσληψη 15.000 ανδρών και γυναικών.

Ενεργοποιούμε την αμυντική μας βιομηχανία.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύουν την ψηφιακή τους λειτουργία.

Το απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: "Το πρόγραμμα δράσης μας έχει κοινό σύνθημα: Αυτοπεποίθηση. Και δύο κεφάλαια, ισάριθμα των προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά μας: Της αυτοπεποίθησης στην Άμυνα. Και της αυτοπεποίθησης στην Υγεία και την Οικονομία. Όλα τα τελευταία χρόνια, ο τομέας της Άμυνας γνώρισε συνθήκες αποεπένδυσης ύστερα από μία περίοδο πολυέξοδων και όχι πάντοτε εύστοχων εξοπλιστικών αγορών. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της ισορροπίας ανάμεσα στις ανάγκες και τις δυνατότητες.

Η ώρα να ενισχύσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ως παρακαταθήκη για την ασφάλεια της χώρας. Αλλά κι ως ύψιστη υποχρέωση στους Έλληνες, που θα επωμιστούν το κόστος. Είναι το τίμημα της θέσης μας στον χάρτη. Σήμερα, λοιπόν, ανακοινώνω έξι εμβληματικές αποφάσεις που πολλαπλασιάζουν την ισχύ, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των ελληνικών όπλων.

Πρώτον. Η Πολεμική μας Αεροπορία αποκτά αμέσως μία μοίρα 18 μαχητικών Αεροσκαφών Rafale με ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιότερων Mirage. Πρόκειται για αεροσκάφη Υπεροχής 4ης Γενιάς. Μία κίνηση, που ενισχύει την αποτρεπτική μας ισχύ. Και η οποία, σε συνδυασμό με τα εκσυγχρονισμένα F-16 και τα υπόλοιπα ελληνικά φτερά, δεν θα μπορεί να αγνοηθεί από κανέναν.

Δεύτερον. Το Πολεμικό Ναυτικό εκκινεί τις διαδικασίες για την ένταξη στον στόλο του 4 νέων Φρεγατών Πολλαπλού Ρόλου. Παράλληλα, εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει 4 Φρεγάτες ΜΕΚΟ, που ήδη διαθέτει. Τα νέα σκάφη θα πλαισιωθούν, επίσης, από 4 ναυτικά ελικόπτερα ROMEO. Τα πιο αξιόμαχα στον κόσμο. ΄Έτσι, οι θάλασσες μας θωρακίζονται πιο αποτελεσματικά από ποτέ.

Τρίτον. Εμπλουτίζεται συνολικά το οπλοστάσιο και των τριών Κλάδων. Και αμέσως εξασφαλίζονται: Νέα αντιαρματικά όπλα για τον Στρατό Ξηράς. Νέες τορπίλες βαρέως τύπου για το Πολεμικό Ναυτικό, νέοι κατευθυνόμενοι πύραυλοι για την Πολεμική μας Αεροπορία. Το δόγμα σε αυτόν τον τομέα είναι: «Κάθε οπλικό σύστημα λειτουργεί όσο ζει, όπως πρέπει και όπου χρειάζεται».

Τέταρτον. Το δυναμικό των Ενόπλων μας Δυνάμεων ανανεώνεται με την πρόσληψη 15.000 ανδρών και γυναικών σε ορίζοντα 5ετίας. Ταυτόχρονα, επαναξιολογείται όλο το πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας και της εκπαίδευσης. Ώστε οι νέοι μας να αποκτούν δωρεάν -τονίζω- δωρεάν πιστοποιημένες δεξιότητες. Με άλλα λόγια, επαγγελματικά εφόδια για την πολιτική τους ζωή, όσο θα υπηρετούν τη στρατιωτική.

Πέμπτον. Ενεργοποιούμε την Αμυντική μας Βιομηχανία. Ήδη, στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας, αμερικανικά κεφάλαια επενδύουν στον εκσυγχρονισμό τους. Στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά σύντομα εισέρχεται στρατηγικός επενδυτής, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας. Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, έπεται το αμέσως επόμενο διάστημα επίκειται η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ΕΛΒΟ. Και αναδιοργανώνεται η ΕΑΒ, ώστε να μετατραπεί σε κέντρο συντήρησης αεροσκαφών για την ευρύτερη περιοχή.

Έκτον. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύουν την ψηφιακή τους λειτουργία. Αλλά και τη θωράκισή τους από κυβερνοεπιθέσεις υβριδικού τύπου. Σε κάθε επιχειρησιακό τους επίπεδο εγκαθίστανται σύγχρονα συστήματα που εξασφαλίζουν ασφαλή ροή στην πληροφορία και συνεπώς έγκαιρη κινητοποίηση.

Πρόκειται για έξι γενναίες επιλογές. Έξι τολμηρές απαντήσεις όχι μόνο στις ανάγκες της συγκυρίας. Αλλά και στις προκλήσεις της Ιστορίας. Όπως διαπιστώνετε, αυτές κινούνται σε πολλά επίπεδα: Όχι μόνον της ενίσχυσης των οπλικών συστημάτων αλλά και της αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού, του εκσυγχρονισμού των δομών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και του νομικού πλαισίου για τις αμυντικές προμήθειες. Με άλλα λόγια, οι πρωτοβουλίες αυτές συνθέτουν ένα ρωμαλέο πρόγραμμα που θα γίνει εθνική ασπίδα. Ταυτόχρονα, όμως, συναποτελούν και κινήσεις με αναπτυξιακό πρόσημο. Καθώς κινητοποιούν την εθνική μας βιομηχανία. Αλλά και με κοινωνική σφραγίδα. Καθώς εξασφαλίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας".