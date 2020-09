Οικονομία

Μητσοτάκης: κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης – μείωση εισφορών 3%

Για πόσο θα ισχύσουν τα μέτρα. Πότε θα δοθούν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους. Εξήγγειλε 100.000 προσλήψεις.

Ο χειμώνας κρύβει παγίδες και γι’ αυτό χρειάζονται συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα, τόνισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ.

Όπως είπε το πρόγραμμα του έχει τον τίτλο «αυτοπεποίθηση» σε άμυνα (ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την αγορά 18 Rafale, την εκκίνηση της διαδικασίας αγοράς τεσσάρων φρεγατών και τον εκσυγχρονισμό τεσσάρων υφιστάμενων) και στην υγεία-οικονομία.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικονομίας, τα οποία χαρακτήρισε «12 βήματα αυτοπεποίθησης». Τέσσερα στηρίζουν την εργασία, τρία τη ρευστότητα και πέντε το εισόδημα των αδύναμων και της μεσαίας τάξης.

Μειώνονται τρεις μονάδες, στο 36,7% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων του ιδιωτικού για το 2021. Υπάλληλος με καθαρό μισθό 1.016 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 158 ευρώ. Η εταιρεία θα οφεληθεί κατά 301 ευρώ. Καταργείται εισφορά αλληλεγγύης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες. Το μέτρο ισχύει για ένα έτος, το 2021. Εργαζόμενος με 2.000 ευρώ κερδίζει 360 ευρώ. Θεσμοθετείται πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας. Το κράτος θα καλύπτει επί έξι μήνες τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη για κάθε νέα υπάλληλο με όρο ότι δεν θα μειωθούν θέσεις εργασίας. Επιδότηση 200 ευρώ θα έχει η εταιρεία που θα προσλάβει μακροχρόνια άνεργο. Συνεχίζεται το πρόγραμμα Συν-Εργασία έως το τέλος του 2020 για να αναπληρώνονται οι αμοιβές για όσους δουλεύουν με μειωμένο ωράριο. Επεκτείται και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής συμβάσεων στον τουρισμό, την εστίαση και τον αθλητισμό. Προστίθενται οι ξεναγοί και οι καλλιτέχνες. Ανοίγει τρίτος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Θα είναι 1,5 δισ. ευρώ. Θα υπάρξει τέταρτος κύκλος με 600 εκατ. ευρώ Θεσπίζονται υπεραποσβέσεις (200%) και για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου για τρία χρόνια Πληρώνονται τον Οκτώβριο τα αναδρομικά στους συνταξιούχους ύψους 1,4 δισ. ευρώ, ενώ το Δεκέμβριο θα πληρωθούν 460 εκατ. σε δικαιούχους λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Καταργείται σε μόνιμη βάση από το 2020 ο ΕΝΦΙΑ στα 26 μικρότερα νησιά της χώρας. Για τους απασχολούμενους σε κλάδους που επλήγησαν αναβάλλεται μέχρι τον Απρίλιο του 2021 η πληρωμή κάθε οφειλής (ασφαλιστικές-εφορία) που δημιουργήθηκαν στην κρίση. Επεκτείνεται για έξι μήνες ο μειωμένος ΦΠΑ σε καφέ, μεταφορές, μη αλκοολούχα ποτά, κινηματογράφους και τουριστικές υπηρεσίες Η πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών προστατεύεται μέχρι το τέλος του 2020 Παρατείνονται για δυο μήνες τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν. Μειώνονται σε 50 (από 100) τα απαιτούμενα ένσημα.

Το απόσπαμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού για τις 1 2 πρωτοβουλίες για την οικονομία:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: "Η πανδημία, όμως, δεν χτυπά μόνο τη δημόσια υγεία αλλά και την εθνική οικονομία. Και στο μέτωπο αυτό, η κυβέρνηση απάντησε με ένα πλέγμα μέτρων που ισχύει ήδη από την άνοιξη. Και που εμπλουτίζεται διαρκώς, ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής. Σήμερα, από την Θεσσαλονίκη, ανακοινώνω 12 ακόμα πρωτοβουλίες στην ίδια κατεύθυνση:Να προστατευτεί η απασχόληση και η παραγωγική δραστηριότητα όσο θα διαρκεί η υγειονομική κρίση. Και να στηριχθεί το εισόδημα των πιο αδύναμων στο δύσκολο διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Είναι 12 βήματα αυτοπεποίθησης, που διαμορφώνουν έναν Οδικό Χάρτη για τους επόμενους μήνες, αλλά και το 2021. Ώστε η οικονομία να μείνει όρθια, ως προϋπόθεση για την ανάταξη και την ανάπτυξη. Τέσσερα από αυτά, στηρίζουν την εργασία. Τρία, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και τις επενδύσεις. Και ακόμη πέντε, το εισόδημα των πιο αδύναμων. Αλλά και το εισόδημα της μεσαίας τάξης που δοκιμάστηκε για πολλά χρόνια. Αυτή άλλωστε, θα το ξαναπώ, είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Η πορεία αυτή, λοιπόν, ξεκινά: Βήμα πρώτο. Μειώνονται κατά 3 μονάδες (από 39,7% σε 36,7%) οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και μισθωτών του ιδιωτικού τομέα για το 2021. Υπάλληλος, δηλαδή, με καθαρό μισθό 1.016 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 158 ευρώ. Και το κόστος της θέσης για την επιχείρηση θα μειωθεί κατά 301 ευρώ. Μεγεθύνεται, έτσι, το εισόδημα των νοικοκυριών. Και, ταυτόχρονα, ανοίγει ο δρόμος για νέες προσλήψεις από επιχειρήσεις των οποίων η ρευστότητα θα έχει ενισχυθεί. Βήμα δεύτερο. Καταργείται η Εισφορά Αλληλεγγύης για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες. Το μέτρο θα ισχύει κατ΄ αρχάς για ένα έτος, το 2021.Ανακουφίζονται, έτσι, με βάση την πηγή του εισοδήματος, όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα: έτσι ένας εργαζόμενος με μηνιαίες αποδοχές 2000 ευρώ θα έχει ετήσια φορολογική ελάφρυνση 361 ευρώ. Βήμα τρίτο. Θεσμοθετείται αμέσως καινοτόμο Πρόγραμμα Επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας: Tο κράτος θα καλύπτει επί 6 μήνες τις εισφορές, εργαζόμενου και εργοδότη, για κάθε νέο υπάλληλο. Ανεξαρτήτως του μισθού και της ειδικότητάς του. Υπό τον μόνο όρο ότι οι θέσεις εργασίας στην επιχείρηση δεν θα μειώνονται. Αν, μάλιστα, προσληφθεί μακροχρόνια άνεργος, η θέση του θα επιδοτείται με ακόμη 200 ευρώ μηνιαίως. Η ρύθμιση μεταφράζεται, ένα ενδεικτικό παράδειγμα δίνω, σε κέρδος 2.821 ευρώ στο εξάμηνο, και για τις δύο πλευρές, για μία νέα πρόσληψη με μισθό 700 ευρώ. Ή, αντιστοίχως, περίπου 4.000 ευρώ για μισθό 1.200 ευρώ. Είναι μία ευκαιρία για τον άνεργο. Αλλά και μία ώθηση στις επιχειρήσεις. Ήρθε, επιτέλους, η ώρα από την επιδότηση της ανεργίας να περάσουμε στην ενίσχυση της εργασίας. Βήμα τέταρτο. Το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ενισχύεται και επεκτείνεται έως το τέλος του 2020. Θα συνεχίσουν, έτσι, να αναπληρώνονται οι αμοιβές όσων είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν με μειωμένο ωράριο στους κλάδους που έπληξε η πανδημία. Χωρίς να χάνονται ασφαλιστικά δικαιώματα επί του ονομαστικού τους μισθού. Επεκτείνεται, επίσης, η δυνατότητα προσωρινής αναστολής συμβάσεων στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Και σε αυτούς προστίθενται, τώρα, οι ξεναγοί και οι καλλιτέχνες. Βήμα πέμπτο. Ανοίγει αμέσως και ο 3ος κύκλος ευνοϊκής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις μέσω της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής». Το ύψος του τρίτου κύκλου θα είναι 1,5 δισ. Και στο εξής, θα περιλαμβάνει και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς ταμειακές μηχανές από τους τομείς της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Αλλά και τις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Ενώ δρομολογούμε και τον 4ο κύκλο για τον Νοέμβριο, με αρχικό ύψος τα 600 εκ. ευρώ. Βήμα έκτο. Μετά την παρέμβασή μας στις δαπάνες έρευνας και καινοτομίας, θεσπίζεται το μέτρο των υπεραποσβέσεων σε ύψος 200% και για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου για τρία έτη, 2021-2023. Μια έμμεση ένεση ρευστότητας που μειώνει τον εταιρικό φόρο. Και δίνει κίνητρο επενδύσεων σε εξοπλισμό που βελτιώνει συνολικά την παραγωγικότητα, ψηφιοποιεί τις διαδικασίες και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων. Βήμα έβδομο. Τον Οκτώβριο καταβάλλονται σε περίπου ένα εκατομμύριο συνταξιούχους τα αναδρομικά ποσά ύψους 1,4 δισ. ευρώ, των κύριων συντάξεων για το 11μηνο 2015-2016. Ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο θα πιστωθούν άλλα 460 εκατομμύρια σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους, λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Πρόκειται για μία θεσμική συμμόρφωση της Πολιτείας σε δικαστικές αποφάσεις. Αλλά και για πολιτική επιλογή κοινωνικού χαρακτήρα. Γιατί οι απόμαχοι της εργασίας βοηθούν, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όλη την οικογένεια. Βήμα όγδοο. Καταργείται αμέσως ο ΕΝΦΙΑ στα 26 μικρότερα νησιά μας, που δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Χιλιάδες κάτοικοι, από το Καστελόριζο μέχρι τον Άη-Στράτη και από τους Οθωνούς μέχρι τη Γαύδο, απαλλάσσονται, σε μόνιμη βάση -και από το 2020- από την υποχρέωση αυτού του φόρου. Βήμα ένατο. Για τους απασχολούμενους σε επαγγελματικούς κλάδους που χτύπησε ο κορωνοϊός αναβάλλεται μέχρι και τον Απρίλιο του 2021, η καταβολή κάθε οφειλής που είχε ανασταλεί στην πρώτη φάση της πανδημίας. Φορολογική και ασφαλιστική. Και, βεβαίως, εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι προηγούμενες διευκολύνσεις, όπως αυτές των ενοικίων. Βήμα δέκατο. Επεκτείνεται για έξι μήνες ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και τις τουριστικές υπηρεσίες. Κλάδοι που συνεχίζουν να πλήττονται από την πανδημία, συνεχίζουν και να στηρίζονται σταθερά από την πολιτεία. Βήμα ενδέκατο. Κατόπιν ενεργειών της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα η πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών δεν κινδυνεύει από πλειστηριασμό μέχρι το τέλος του 2020. Και από τον Ιανουάριο του 2021, οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στον νέο κώδικα διευθέτησης οφειλών και δεύτερης ευκαιρίας που μέχρι τότε θα έχει ψηφιστεί. Βήμα δωδέκατο. Παρατείνονται για δύο ακόμη μήνες όλα τα επιδόματα ανεργίας που μόλις έληξαν. Και μειώνεται σε 50 αντί των 100, ο αριθμός των απαιτούμενων ενσήμων για τη χορήγηση αυτής της ενίσχυσης. Εντάσσονται, έτσι, στο μέτρο αυτό εποχικοί εργαζόμενοι που είδαν μείωση στα ημερομίσθιά τους από την πανδημία".