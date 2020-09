Αθλητικά

“Μοιρασιά” στο ΟΦΗ – Παναιτωλικός

Αν και προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι, η ανατροπή δεν έφτασε για την πρώτη νίκη του ΟΦΗ.

Με εντός έδρας απώλεια άρχισε ο ΟΦΗ τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα της Super League. Λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Λεμεσού, για τον β΄ προκριματικό γύρο του Europa League, η κρητική ομάδα παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στον Παναιτωλικό, στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» του Ηρακλείου. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν με πέναλτι του Μάζουρεκ, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, για να ισοφαρίσει στο 60΄ ο Νέιρα.

Οι γηπεδούχοι είχαν αρχικά τον έλεγχο της αναμέτρησης και απείλησαν σε δύο περιπτώσεις, με τον Φιγκεϊρέδο στο 5΄ και τον Ναμπί στο 21΄, όμως και τις δύο φορές ο Κνετ αντέδρασε σωστά. Σταδιακά, ο Παναιτωλικός ισορρόπησε το ματς και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, όταν ο διαιτητής Σκουλάς (αφού συμβουλεύτηκε το VAR) υπέδειξε πέναλτι για χέρι του Βούρου. Ο Μάζουρεκ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έστειλε τους Αγρινιώτες με προβάδισμα στα αποδυτήρια.

Ο ΟΦΗ δυσκολευόταν να δημιουργήσει φάση, όμως στο 60΄ η εξαιρετική συνεργασία του νεοεισελθόντος Νέιρα με τους Βαζ και Φιγκεϊρέδο, έδωσε την ευκαιρία στον πρώτο να ισοφαρίσει με ωραιό πλασέ. Στο υπόλοιπο διάστημα οι Κρήτες προσπάθησαν, αλλά δεν βρήκαν διαδρόμους προς την εστία του Κνετ και περιορίστηκαν στον ένα βαθμό.

Να σημειωθεί ότι, ενόψει και του ευρωπαϊκού αγώνα που ακολουθεί με τον Απόλλωνα Λεμεσού, ο ΟΦΗ έχασε τον Ρικάρντο Βαζ, που αποχώρησε τραυματίας. Μάλιστα, ο Πορτογάλος μέσος ξέσπασε στον πάγκο, δείχνοντας την απογοήτευσή του για την ατυχία που του «χτύπησε την πόρτα».

Διαιτητής: Σκουλάς (Θεσσαλίας)

Κίτρινες: Στάικος, Φιγκεϊρέδο, Βούρος, Νέιρα, Μαρινάκης - Ντάλσιο

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Βάτερμαν, Σακόρ (53΄ Νέιρα), Μαρινάκης, Ναμπί (53΄ Μεγιάδο), Βούρος (74΄ Ουές), Γιαννούλης, Φιγκεϊρέδο (74΄ Γκαργκαλατζίδης), Βαζ (79΄ Γρίβας), Σαρδινέρο, Στάικος, Κοροβέσης

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Μάκης Χάβος): Κνετ, Βάντερσον, Καρασαλίδης, Μάζουρεκ (86΄ Μεντόσα), Ματσόλα (81΄ Βέργος), Ντάλσιο, Ντίας, Τζανακάκης (73΄ Ντουάρτε), Κωνσταντόπουλος, Τσιγγάρας (87΄ Ταχάρ), Λιάβας