Η αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στην ΔΕΘ

Δριμεία κριτική για τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Εθνικής Αυτοπεποίθησης Οι πρώτες αντιδράσεις της αγοράς.

Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες του από την Θεσσαλονίκη, αναφορικά με το Σχέδιο Εθνικής Αυτοπεποίθησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στο στόχαστρο βρίσκονται τόσο οι αναφορές του Πρωθυπουργού για τα εξοπλιστικά, όσο όμως και για τα 12 μέτρα ελαφρύνσεων φόρων και εισφορών και στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

ΣΥΡΙΖΑ: O κ. Μητσοτάκης κατάφερε να εντείνει την ανασφάλεια των πολιτών

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται:

«Στον πλανήτη του κ. Μητσοτάκη μπορεί να υπάρχει αυτοπεποίθηση, στην Ελλάδα δυστυχώς βασιλεύει η ανασφάλεια. Ανασφάλεια γιατί τον τόνο στην εξωτερική πολιτική τον δίνει η μυστική διπλωματία, για την οποία δεν είπε ούτε λέξη, ενώ βάφτισε «μείζονα» τη μόνη διαφορά με την Τουρκία (ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα). Ανασφάλεια γιατί ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε χωρίς κοστολόγηση ένα πρόγραμμα εξοπλιστικών μαμούθ, εν αγνοία της Βουλής, των κομμάτων, των θεσμικών οργάνων όπου συμμετέχει και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και κυρίως χωρίς κανένα στρατηγικό σχέδιο.

Ευτυχώς που κατά τον κ. Μητσοτάκη το τουρκικό ερευνητικό, που εδώ και ενάμισι μήνα διεξάγει έρευνες Νότια του Καστελλόριζου, δεν παραβιάζει κυριαρχικά μας δικαιώματα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα εξήγγελλε. Σε κάθε περίπτωση, ας γνωρίζει ότι ανασφάλεια και έλλειμμα αυτοπεποίθησης στις ένοπλες δυνάμεις και στον ελληνικό λαό γεννά η έλλειψη αποφασιστικότητας και η προθυμία του να υπογράφει μυστικά συμφωνίες και όχι η έλλειψη οπλικών συστημάτων από τις ένοπλες δυνάμεις μας. Ανασφάλεια, επίσης, γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας έχει λιγότερους εργαζόμενους και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα απαραίτητα τεστ, για τα οποία δεν είπε λέξη.

Ανασφάλεια γιατί δεν είπε λέξη για τα σχολεία που θα ανοίξουν με περισσότερους μαθητές ανά τμήμα, χωρίς τεστ και με λιγότερους εκπαιδευτικούς. Ανασφάλεια για την οικονομία, όπου ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, αρνείται τα μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων που τόσο έχει ανάγκη η οικονομία. Αντιθέτως, επιμένει στη λάθος συνταγή με παροδικά μέτρα, χωρίς κάποιο σχεδιασμό για την πραγματική οικονομία και τις ανάγκες των πολιτών:

Ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε εκ νέου την παράταση του αποτυχημένου προγράμματος “Συν-Εργασία” της μισής δουλειάς με μισό μισθό και της επιδότησης της ανεργίας μέσω των αναστολών συμβάσεων εργασίας, μέτρα δηλαδή που ήδη εφαρμόζει εδώ και μήνες και που έχουν οδηγήσει στην εκτίναξη της ανεργίας και τη φτωχοποίηση των εργαζομένων.

Εξήγγειλε εκ νέου παροδικές αναβολές πληρωμών που το μόνο που κάνουν είναι να μεταθέτουν το πρόβλημα για λίγους μήνες αργότερα αυξάνοντας το χρέος των ιδιωτών

Εξήγγειλε νέο κύκλο έντοκης επιστρεπτέας προκαταβολή, στην ίδια αποτυχημένη λογική που ακολούθησε από την αρχή της πανδημίας. Φορτώνοντας νέα δάνεια στις πλάτες υπερχρεωμένων επιχειρήσεων αντί για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε όλες τις πληγείσες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, όπως από την πρώτη στιγμή έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν ζητήσει οι παραγωγικοί φορείς.

Αντί για ουσιαστικές φοροελαφρύνσεις τις οποίες μεγαλόστομα διακηρύττει εδώ και ένα χρόνο, ανακοίνωσε δυο προσωρινά μέτρα.

Επιβεβαίωσε τη λαθροχειρία εις βάρος των συνταξιούχων καθώς, παραβιάζοντας την απόφαση του ΣτΕ, διέγραψε προκλητικά το μεγαλύτερο μέρος των αναδρομικών που οφείλει στους συνταξιούχους, και αποκλείοντας μάλιστα εκδικητικά όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους από τη λήψη έστω και ενός ευρώ.

Εξήγγειλε μια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που ευνοεί ουσιαστικά μόνο τις επιχειρήσεις -όσες βέβαια δεν θα βάλουν λουκέτο- και όχι τους εργαζόμενους αφού η αμελητέα ελάφρυνση για τους εργαζόμενους έχει ήδη εξανεμισθεί από τις μεγάλες μειώσεις μισθών, τη διάλυση των ωραρίων και τη θέσπιση της απλήρωτης εργασίας.

Εξήγγειλε εκ νέου το σχέδιο διάλυσης της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης μέσω της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής.

Εξήγγειλε ότι από 1.1.2021 τελειώνει η προστασία της πρώτης κατοικίας καθώς αυτό προβλέπει το πτωχευτικό νομοσχέδιο που εισάγει στη Βουλή, όσους κατ’ ευφημισμός τίτλους κι αν χρησιμοποιεί.

Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη και τώρα αρνείται να ευθυγραμμιστεί με την πραγματικότητα. Η κρίση βαθαίνει και ίδιος κινείται χωρίς σχέδιο για την ανάκαμψη της χώρας, μεταθέτοντας διαρκώς το βάρος στους εργαζόμενους και εγκαταλείποντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην τύχη τους. Με λίγα λόγια, η σημερινή παρουσία του κ. Μητσοτάκη το μόνο που κατάφερε είναι να εντείνει την ανασφάλεια των πολιτών».

Το Κίνημα Αλλαγής. σε ανακοίνωση του, αναφέρει «Εθνική αυτοπεποίθηση κ. Μητσοτάκη δεν επιτυγχάνεται:

χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο ανάκαμψης για τη χώρα

χωρίς ισχυρή κοινωνική προστασία

και χωρίς τη συγκρότηση του αναγκαίου εθνικού μετώπου

Στη σκιά της πανδημίας προωθείτε τις ιδεοληπτικές σας εμμονές με σκληρές συντηρητικές πολιτικές, με πρώτο θύμα τους εργαζομένους με το δόγμα μισή δουλειά-μίσος μισθός. Οι δήθεν μεταρρυθμίσεις σας κρύβουν ουσιαστικά εξυπηρετήσεις για τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών. Κρύβουν την πρόθεσή σας για παράδοση του ασφαλιστικού συστήματος και του ΕΣΥ στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Όσο για τις «άμεσες δράσεις» ευτυχώς έστω και πολύ καθυστερημένα υιοθετήσατε προτάσεις από το Ενδιάμεσο Πρόγραμμά μας. Γιατί άρχισαν να σας φοβίζουν τα ερείπια που αφήσατε να δημιουργηθούν. Όπως σας είπε η Φώφη Γεννηματά στη Βουλή».

Νωρίτερα, από το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην ΔΕΘ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είχε δηλώσει «Η εργατική τάξη, ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να έχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της ΝΔ, στα άλλα πολιτικά κόμματα, που αντί να καταργούν μνημονιακά μέτρα που ψήφισαν όλοι μαζί, αντίθετα, σήμερα προσθέτουν και νέα, με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, με fast track διαδικασίες στο κοινοβούλιο, που συρρικνώνουν ακόμη περισσότερο το λαϊκό εισόδημα, που διαλύουν εργασιακές σχέσεις, που καταργούν δικαιώματα χρόνων, όλων των εργαζομένων, σε όλους τους τομείς. Και όλα αυτά πότε με το πρόσχημα της πανδημίας, πότε με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης. Η Ελλάδα έχει πλούσιες παραγωγικές δυνατότητες, τεχνολογικές, επιστημονικές δυνατότητες σήμερα, κυρίως έχει έμπειρο, έμψυχο, επιστημονικό και εργατικό δυναμικό, που μπορεί να κάνει πραγματικά θαύματα αν ο πλούτος της Ελλάδας περάσει και γίνει κοινωνική ιδιοκτησία ενταγμένη σ’ ένα κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας και των υπηρεσιών, απελευθερωμένη από ιμπεριαλιστικές συμφωνίες και δεσμά, με το λαό πραγματικά στην εξουσία του τόπου. Αυτό το κάλεσμα απευθύνουμε σήμερα, σ’ αυτό το δρόμο καλούμε να παλέψει ο ελληνικός λαός. Δυναμώνοντας, ενισχύοντας το εργατικό-ταξικά προσανατολισμένο- κίνημα, το ΠΑΜΕ, την κοινωνική συμμαχία όλων των λαϊκών δυνάμεων, σε αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, σε συμπαράταξη και συμπόρευση με το ΚΚΕ».

Η Ελληνική Λύση, σε ότι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα εξοπλιστικά, αναφέρει «Τα Rafale, οι FREMM κλπ., που αποτελούν προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, είναι ευπρόσδεκτες ως προσθήκες, όχι όμως πανάκεια. Απαραίτητο είναι:

Να είσαι αποφασισμένος να χτυπήσεις αυτόν που επί 40 μέρες παραβιάζει την εθνική κυριαρχία σου. Να μπορείς να πολεμήσεις ΤΩΡΑ και με αυτά που έχεις, όχι μόνο με αυτά που θα ήθελες να έχεις και θα τα έχεις μετά από αρκετό καιρό. Δεν μπορείς να απεμπολείς την εθνική μας θέση περί «μιας και μόνης διαφοράς», να μιλάς για «μείζονα διαφορά», να προαναγγέλλεις διάλογο τύπου Ελσίνκι επί της εθνικής μας κυριαρχίας και παράλληλα να αγοράζεις όπλα. Οποιαδήποτε συμφωνία που δεν θα είναι διακρατική, είναι αδιανόητη. Η εμφάνιση οποιουδήποτε μεσάζοντα για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ αποτελεί Casus Belli. Εξαγγελίες αοριστίας τύπου «ενίσχυση ψηφιακής ασφάλειας στις ΕΔ» αποτελούν φυτώριο διαφθοράς και μίζας».

Με έτερη ανακοίνωση της, για τις οικονομικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελληνική Λύση αναφέρει «Ο κ. Μητσοτάκης αφού μοίρασε λεκτικά ψίχουλα και άφθονες αερολογίες στους πολίτες, ανακοίνωσε το σχέδιο οριστικής άλωσης του κράτους. Οι "κερκόπορτες" για αναξιοκρατικές ρουσφετολογικές προσλήψεις που ανακοίνωσε με την «χαλάρωση» του ΑΣΕΠ, ο εφιάλτης του «Θα» χωρίς να μας πει που θα βρει τα λεφτά προσβάλλουν κάθε έντιμο Έλληνα και μας γυρνούν δεκαετίες πίσω. Η πρωτοφανής απαξίωση του πρωτογενούς τομέα την ώρα που άπαντες αξιολογούν την επισιτιστική κρίση που έρχεται ως την πιο επικίνδυνη συνέπεια της πανδημίας, είναι εγκληματική. Τέλος, δεν ζήτησε ούτε ένα «συγγνώμη» για την εξαπάτηση των Θεσσαλονικέων που δεν είδαν ούτε μία από τις περσινές του εξαγγελίες να γίνεται πράξη! Ούτε μία κουβέντα για τη Μακεδονία που απροστάτευτη βλέπει τα προϊόντα της να πλαστογραφούνται από τους Σκοπιανούς! Φέτος, η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία κυριολεκτικά δεν υπήρχαν για τον πρωθυπουργό. Για άλλη μια φορά η ΔΕΘ μετετράπη σε Διεθνή Εμπαιγμό Θεσσαλονίκης».

Οι πρώτες αντιδράσεις της αγοράς

«Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ικανοποιούν προσδοκίες και ανάγκες της επιχειρηματικότητας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με τον Βασίλη Κορκίδη να σημειώνει «Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από “βήματος ΔΕΘ” έγιναν σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, με τρία κρίσιμα και ανοικτά μέτωπα για τη χώρα μας. Όμως, σε ανταπόκριση των προσδοκιών και αναγκών μας, ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε ψηλά στο “πακέτο” των 12 κυβερνητικών βημάτων, την περικοπή των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις μονάδες, με πλήρη επιδότηση εισφορών 100.000 νέων θέσεων εργασίας, καθώς και το “ψαλίδι” της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2021. Σημαντική είναι επίσης η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε 26 νησιά. Ορθώς ενισχύονται τα κεφάλαια ρευστότητας για την στήριξη των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Παρατείνονται για 6 μήνες οι αναστολές πληρωμών σε πληττόμενους και οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Τόνωση στην αδύναμη κατανάλωση, θα δώσει η καταβολή τον Οκτώβριο του 1,4 δις ευρώ των αναδρομικών για τις κύριες συντάξεις προς 1 εκ. συνταξιούχους και άλλο μισό δις μέχρι τον Δεκέμβριο.

Κατανοούμε πως το οικονομικό επιτελείο προσπαθεί με ιδία μέσα, να χτίσει μια “γέφυρα” ασφαλούς περάσματος της κοινωνίας και οικονομίας, μέχρι την καθυστερημένη εκταμίευση των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι γεγονός, πως πολλά αιτήματα που είχαμε διατυπώσει οι παραγωγικές τάξεις, περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Το “ενισχυμένο” πακέτο οικονομικών μέτρων που ανακοινώθηκε, δίνει προσωρινές “ανάσες” σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και μια προοπτική μόνιμων ελαφρύνσεων, αφού περιέχει μειώσεις φόρων και εισφορών, επιδότηση της απασχόλησης, καθώς και ενισχυμένη παροχή ρευστότητας. Είναι ξεκάθαρο πως, “αιχμή του δόρατος” της κυβέρνησης αποτελεί η στήριξη της απασχόλησης με τον περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους και η ενίσχυση του εισοδήματος με την καταβολή των αναδρομικών. Η ελάφρυνση βαρών από τις επιχειρήσεις, φαίνεται να είναι το “μεγάλο στοίχημα” του Πρωθυπουργού, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην επιχειρηματικότητα του τόπου, με την προοπτική οι επιχειρήσεις να αναπληρώσουν με επενδύσεις τις απώλειες του ΑΕΠ.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός μπορεί να μην είναι μακροχρόνιος, όμως φαίνεται πως ξεδιπλώνεται σταδιακά και προσεκτικά, με τον χρόνο εφαρμογής και την έκταση των μέτρων να προσαρμόζεται στη πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας. Από την πλευρά μας, οι άνθρωποι της αγοράς, είναι εμφανές πως δείχνουμε αυτοπεποίθηση και συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις για να συνεχίσουμε να δίνουμε τη καθημερινή μάχη για μια καλύτερη επόμενη μέρα. Κάποτε όμως, αυτό το ψυχοφθόρο σκηνικό, “μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας” πρέπει να τελειώσει. Πρέπει επιτέλους, μετά τη πανδημία, να γυρίσουμε στη πρόοδο και την προκοπή, πρέπει να επιστρέψουμε στην κερδοφορία και την ανάπτυξη του βιοτικού και επαγγελματικού μας επιπέδου. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η ομιλία του Πρωθυπουργού σε μια δύσκολη “ΔΕΘ”, κατάφερε να συμπεριλάβει και να συνδυάσει κοινωνική ευαισθησία και οικονομική λογική. Τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν “με μέτρο”, δίνουν τις απαραίτητες “ανάσες και στηρίγματα” που έχει ανάγκη η ελληνική αγορά. Σε πρώτο άκουσμα, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ικανοποιούν τις προσδοκίες της κοινωνίας και τις άμεσες ανάγκες της επιχειρηματικότητας».