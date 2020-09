Πολιτισμός

Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Χρυσός Λέων στο “Nomadland”

δείτε τα σημαντικότερα βραβεία που απονεμήθηκαν στην 77η Μόστρα.

Η αμερικανική ταινία "Nomadland" της Κλόε Ζάο απέσπασε σήμερα τον Χρυσό Λέοντα του 77ου κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας.

Η κριτική επιτροπή της 77ης Μόστρα, της οποίας προεδρεύει η Αυστραλή ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, απένειμε επίσης μεταξύ των σημαντικότερων βραβείων τα εξής:

Χρυσός Λέοντας καλύτερη ταινίας : "Nomadland" της Κλόε Ζάο (ΗΠΑ)

: "Nomadland" της Κλόε Ζάο (ΗΠΑ) Μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής : "Nuevo Orden" του Μισέλ Φράνκο (Μεξικό)

: "Nuevo Orden" του Μισέλ Φράνκο (Μεξικό) Αργυρός Λέοντας καλύτερης σκηνοθεσίας : στον Ιάπωνα Κιγιόσι Κουροσάβα για την ταινία "Wife of a Spy" (Η γυναίκα ενός κατασκόπου).

: στον Ιάπωνα Κιγιόσι Κουροσάβα για την ταινία "Wife of a Spy" (Η γυναίκα ενός κατασκόπου). Βραβείο καλύτερου σεναρίου : στον Ινδό Chaitanya Tamhane, σεναριογράφο και σκηνοθέτη της ταινίας "The disciple"

: στον Ινδό Chaitanya Tamhane, σεναριογράφο και σκηνοθέτη της ταινίας "The disciple" Ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής : στην ταινία "Αγαπητοί Σύντροφοι" του Αντρέι Κοντσαλόφσκι (Ρωσία)

: στην ταινία "Αγαπητοί Σύντροφοι" του Αντρέι Κοντσαλόφσκι (Ρωσία) Βραβείο α΄γυναικείου ρόλου : στη Βρετανίδα Βανέσα Κίρμπι για τον ρόλο της στην ταινία "Pieces of a woman" του Κορνέλ Μούντρουτσο

: στη Βρετανίδα Βανέσα Κίρμπι για τον ρόλο της στην ταινία "Pieces of a woman" του Κορνέλ Μούντρουτσο Βραβείο α΄ανδρικού ρόλου : στον Ιταλό Πιερφρανσέσκο Φαβίνο για την ερμηνεία του στην ταινία "Padrenostro" του Κλαούντιο Νότσε (Ιταλία)

: στον Ιταλό Πιερφρανσέσκο Φαβίνο για την ερμηνεία του στην ταινία "Padrenostro" του Κλαούντιο Νότσε (Ιταλία) Βραβείο "Μαρτσέλο Μαστρογιάνι" καλύτερου/ης νέου/ας ηθοποιού : στον Ιρανό Ρουχολάχ Ζαμανί, ένα παιδί από τους δρόμους της Τεχεράνης πρωταγωνιστής στον πρώτο του ρόλο του στην ταινία "Khorshid" του Ματζίντ Ματζιντί.