Πομπέο από Κύπρο: ανησυχούμε για τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας

Επίσκεψη-αστραπή στην Λευκωσία πραγματοποίησε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ. Είχε επαφές με Αναστασίαδη και Χριστοδουλίδη.

Ολοκληρώθηκε η ολιγόωρη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Κύπρο, ο οποίος έφθασε στις 9 το βράδυ υπό δρακόντεια μέτρα. Στις δηλώσεις που ακολούθησαν των διευρυμένων συνομιλιών, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, εξέφρασε ανησυχία για τις έκνομες δράσεις της Τουρκίας σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και τη στήριξη των ΗΠΑ σε μια λύση στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε ετοιμότητα για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, με την προϋπόθεση να τερματιστούν οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασίαδης έγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, «ότι είναι ιδιαίτερη ευχαρίστηση που υποδεχόμαστε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και, επεσήμανε στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας πως η επίσκεψη λαμβάνει χώρα, ενώ υπάρχουν κρίσιμες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, εξαιτίας των τουρκικών παράνομων δραστηριοτήτων. Αυτές οι εξελίξεις ενδιαφέρουν απόλυτα τις ΗΠΑ, ώστε να προφυλαχθεί η σταθερότητα στην περιοχή». Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Μάικ Πομπέο από το Κατάρ, προσγειώθηκε γύρω στις 8 και 20 το βράδυ στο αεροδρόμιο Λάρνακας, και αυτοκινητοπομπή με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης είναι καθ' οδόν για τη Λευκωσία και το Προεδρικό Μέγαρο. Η επίσκεψη διήρκησε τρεις ώρες, και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα αναχωρήσει αμέσως μετά τις συνομιλίες του, για επιστροφή στην Ουάσιγκτον. Η συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη και Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη διήρκησε 45 λεπτά. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αυτή τη στιγμή η Κύπρος έχει για τις ΗΠΑ ένα σημαντικό και αναβαθμισμένο ρόλο, ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Νωρίτερα, ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του State Department, Cale Brown, ανέφερε πως, «Ο Υπουργός Εξωτερικών, Michael Pompeo, ταξιδεύει στην Κύπρο στις 12 Σεπτεμβρίου. Στη Λευκωσία, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Υπουργό Εξωτερικών Χριστοδουλίδη, για να συζητήσουν τις συνεχιζόμενες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, και την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών - Κυπριακής Δημοκρατίας. Καθώς και για να επιβεβαιώσει την υποστήριξη των ΗΠΑ σε μια συνολική διευθέτηση για την επανένωση της νήσου ως μίας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, η οποία θα ωφελήσει όλους τους Κύπριους καθώς και την ευρύτερη περιοχή». Πηγή: ΑΝΤ! Κύπρου

Μνημόνιο Συναντίληψης για την εγκαθίδρυση Κέντρου Εκπαίδευσης για θέματα Ασφάλειας

Μνημόνιο Συναντίληψης για την εγκαθίδρυση Κέντρου Εκπαίδευσης σε θέματα Ασφάλειας υπέγραψαν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο περιθώριο συνάντησης του Αμερικανού υπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Συγκεκριμένα, το Μνημόνιο Συναντίληψης υπεγράφη στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας Κυπριακής Δημοκρατίας-ΗΠΑ στους τομείς ασφάλειας και άμυνας, και περιλαμβάνει την εγκαθίδρυση εκπαιδευτικού κέντρου για θέματα ασφάλειας, με την ονομασία CYCLOPS (Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security), το οποίο θα είναι κυπριακής ιδιοκτησίας, ενώ έχει ήδη εξασφαλιστεί δέσμευση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για αρχική χρηματοδότηση της ανέγερσης και λειτουργίας του Κέντρου.

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Δήλωσης Προθέσεων που υπεγράφη μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ στις 6.11.2018.

Το Κέντρο CYCLOPS αποτελεί πρόγραμμα συνεργασίας, με τις ΗΠΑ να παρέχουν τεχνογνωσία και τεχνικό υλικό, ενώ θα εμπλακούν και σε προγράμματα εκπαίδευσης Κυπρίων εκπαιδευτών, με απώτερο στόχο την απόκτηση από αυτούς τεχνογνωσίας και ικανοτήτων, για να εκπαιδεύουν οι ίδιοι αντίστοιχους λειτουργούς άλλων κρατών, κυρίως ομονοούντων γειτονικών (Train the Trainers concept). Τομείς εκπαίδευσης που θα προσφέρει το Κέντρο αφορούν, μεταξύ άλλων, τις εξής ενότητες: συνοριακό έλεγχο και ασφάλεια, ασφάλεια λιμένων, τελωνειακούς ελέγχους στην ξηρά και στη θάλασσα, διαχείριση ΧΒΡΠ-Ε (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά και Πυρηνικά) σε ειδικό εργαστήριο, και κυβερνοασφάλεια.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα προσφέρει τον χώρο, όπου θα ανεγερθεί, και τις υποδομές. Σε συνεργασία με τον δήμο Λάρνακας, το υπουργείο Εξωτερικών επέλεξε χώρο ανέγερσης του Κέντρου κοντά στον Αερολιμένα Λάρνακας (περιοχή Μακένζη). Οι προδιαγραφές του χώρου είναι φιλικές προς το περιβάλλον και στόχος είναι η χρήση, στο μέγιστο δυνατόν, «πράσινης» τεχνολογίας, για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους.