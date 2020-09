Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ολυμπιακός πήρε το τρόπαιο

Οι ερυθρόλευκοι κέρδισαν την ΑΕΚ, στον αγώνα που πέρασε απο "σαράντα κύματα"

Ο Ολυμπιακός ήταν ο θριαμβευτής του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας των... αναβολών και των απουσιών. Ο πολυνίκης του θεσμού επικράτησε με 1-0 της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, πανηγυρίζοντας το 28ο τρόπαιο και φυσικά το... ετεροχρονισμένο νταμπλ για την αγωνιστική περίοδο 2019/20. Πρωταγωνιστής στην τέταρτη νίκη των «ερυθρόλευκων» σε οκτώ συναντήσεις με την ΑΕΚ σε τελικό Κυπέλλου, ο Ραντζέλοβιτς, ο οποίος χρίστηκε ο μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης στο 9΄.

Ο Ολυμπιακός εξαργύρωσε με το... καλημέρα τις επιθετικές τάσεις του, ενώ... άντεξε και στην πρώτη καλή ευκαιρία της ΑΕΚ. Στο 8ο μόλις λεπτό του αγώνα και ενώ είχαν προηγηθεί δύο ευκαιρίες για τους «ερυθρόλευκους», η Ένωση άγγιξε το 1-0, όταν ο Λιβάγια εκτέλεσε απευθείας το φάουλ και ο Ολιβέιρα προσπάθησε με προβολή να ανοίξει το σκορ. Ωστόσο, ο Μπα μπήκε στη φάση και απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή. Με τον Ολυμπιακό να βγαίνει... αλώβητος, στο επόμενο κιόλας λεπτό ήρθε η απάντηση! Ο Καμαρά βρήκε τον Ραντζέλοβιτς στα δεξιά, με τον Σέρβο να μπαίνει στην περιοχή και με δυνατό διαγώνιο σουτ στο 9΄ νίκησε τον Τσιντώτα, γράφοντας γρήγορα το 1-0.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας κυριάρχησαν στη συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο και στο 35΄ βρέθηκαν μία... ανάσα από το 2-0. Μετά από εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια, ο Ελ Αραμπί απέφυγε τον Μπακάκη, πλάσαρε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, αλλά η μπάλα πέρασε ξυστά απ' το αριστερό δοκάρι. Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, πάντως, η Ένωση είχε τις ευκαιρίες της για ισοφάριση, αλλά ο Τζολάκης είχε κατεβάσει... ρολά, κρατώντας το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός έψαξε το γρήγορο γκολ στα πρώτα λεπτά της επανάληψης και στο 49΄ λίγο έλειψε να γράψει το 2-0, όταν η μπάλα στρώθηκε στον Μασούρα, αλλά ο Τσιντώτας είπε «όχι» στο τετ α τετ! Στο 53΄ η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για ανατροπή του Σιμόες από τον Καμαρά στα όρια της μεγάλης περιοχής, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Μασούρας κέρδισε πέναλτι για τους «ερυθρόλευκους», μετά από ανατροπή του Μπακάκη. Ωστόσο ο Τσιντώτας δεν... αγχώθηκε στην εκτέλεση του Ελ Αραμπί, αποκρούοντας με τα πόδια.

Οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν στη συνέχεια ταχύτητα, κυριάρχησαν στην κατοχή της μπάλας, πίεσαν για την ισοφάριση, αλλά τα αμυντικά αντανακλαστικά του ολυμπιακού δεν της επέτρεψαν κάτι τέτοιο. Στον αντίποδα, οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να βγουν στις αντεπιθέσεις, έψαξαν τα κενά στην «ευάλωτη» άμυνα της ΑΕΚ, αλλά η μοναδική καλή ευκαιρία που είχαν ήταν στο 88΄, όταν μετά από λάθος του Μάνταλου, ο Ελ Αραμπί έγινε αποδέκτης της μπάλας, σούταρε, αλλά ο Τσιντώτας μπλόκαρε. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο λεπτά νωρίτερα, ο Καφού είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα, μετά από απομάκρυνση του Τσιντώτα και γύρισμα του Βαλμπουενά, αλλά ήταν θέση οφσάιντ. Δίχως να αλλάξει κάτι μέχρι το σφύριγμα της λήξης, ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με 1-0 κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν 2019/20.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μπιόρν Κάιπερς (Ολλανδία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σιμόες, Τοροσίδης, Μάνταλος, Λιβάγια, Κρίστισιτς, Λόπες - Τοροσίδης, Μασούρας, Καφού

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Μπακάκης (62΄ Παουλίνιο), Σβάρνας, Τσιγκρίνσκι, Λόπες, Σιμόες (80΄ Μαχαίρας), Κρίστισιτς, Μάνταλος, Βέρντε (62΄ Αλμπάνης), Λιβάγια, Ολιβέιρα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Μπρούνο, Μπα, Σισέ, Τοροσίδης (79΄ Σεμέδο), Καμαρά, Μπουχαλάκης, Μασούρας, Βαλμπουενά (75΄ Καφού), Ραντζέλοβιτς, Ελ Αραμπί (90΄ Φορτούνης).