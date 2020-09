Ζώδια

Ζώδια, δέσμευση και η... πρόταση γάμου

Διάβασέ μου το...

Το ζώδιο μπορεί να σας δώσει μια ιδέα για το πώς σκέφτεται τη στιγμή που θα σας ζητήσει να ενώσετε τις ζωές σας...

Πάντα η τελετή ενός γάμου είναι ένα γεγονός χαρούμενο, αισιόδοξο αλλά και συγκινητικό για την ευτυχή κατάληξη ενός δεσμού που σίγουρα, θέλοντας και μη δε μπορεί το μυαλό σου να μην κάνει τα δικά του σενάρια για τη στιγμή που θα είσαι εσύ αυτή που θα ζει την ανάλογη σκηνή μετά από μια μοναδική πρόταση γάμου από τον καλό σου!



Βέβαια, μπορεί τα δικά σου σενάρια για τον τρόπο που θα σου κάνει την πρόταση να θεωρούνται σενάρια επιστημονικής φαντασίας από τον αγαπημένο σου μιας και οι αντιλήψεις αντρών και γυναικών πάνω στο θέμα διαφέρουν, αλλά σίγουρα το ζώδιο του μπορεί να σου δώσει μια ιδέα για το πώς σκέφτεται τη στιγμή που θα σου ζητήσει να ενώσετε τις ζωές σας!

Κριός



Μην περιμένεις να ετοιμάσει ένα ρομαντικό, ειδυλλιακό σκηνικό, για να σου κάνει πρόταση γάμου! Ένας Κριός δεν θα έχει πολυσκεφτεί ούτε τον τρόπο, αλλά σαφώς ούτε και το χρόνο, με τον οποίο θα σου προτείνει να ενώσετε τη ζωή σας με τα δεσμά του γάμου! Το δεδομένο είναι ένα, ότι η πρόταση γάμου του Κριού θα είναι απρόσμενη, ξαφνική και γεμάτη έκπληξη... Μπορεί να μην τον πιστέψεις ότι σοβαρολογεί και να αμφιβάλεις αν όντως εννοεί ότι θέλει να παντρευτείτε, όμως να το ξέρεις ότι ο Κριός το πιο πιθανό να σου πετάξει σαν βόμβα την επιθυμία του για γάμο, μετά από έναν καβγά, μετά από μία περίοδο χωρισμού ή το διάστημα που μπορεί να διασκεδάζετε μαζί κάπου έξω... Να ξέρεις ότι όταν σου το προτείνει, θα το εννοεί και δεν θα σου αφήσει περιθώρια για να το πολυσκεφτείς, αν το θέλεις θα πρέπει άμεσα να αρπάξεις την ευκαιρία.



Ταύρος



Μιλάμε για τον ρομαντικό ερωτιάρη του ζωδιακού, ο οποίος θέλει και στην ερωτική του ζωή, να γίνονται όλα στην ώρα τους, με τον τρόπο που ο ίδιος θεωρεί τον σωστό! Το σίγουρο είναι ότι ο Ταύρος θα έχει “βασανίσει” πολύ το μυαλό του, για να πάρει την απόφαση για γάμο, αλλά και για να βρει τον τρόπο, με τον οποίο θα προγραμματίσει να σου κάνει την πολυπόθητη πρόταση! Με το σοβαρό του ύφος, θα σου προτείνει να δειπνήσετε μαζί και θα έχει προετοιμάσει μία πολύ ιδιαίτερη βραδιά, υπό το φως των κεριών, με χαλαρή μουσική και με πλούσια εδέσματα, για να είναι τα πάντα πλήρη και ολοκληρωμένα! Με αργό, σταθερό και πολύ τρυφερό τρόπο, θα σου εκφράσει τα συναισθήματά του και θα σου δηλώσει τις προθέσεις του, χαρίζοντας σου το μονόπετρο! Από εκεί και ύστερα θα βάλει πρόγραμμα, ώστε σιγά-σιγά να αρχίζετε να προγραμματίζετε τον γάμο σας.



Δίδυμοι



Σίγουρα έχεις καταλάβει ότι ο Δίδυμος είναι αρκετά φιλελεύθερος και απελευθερωμένος. Πιέζεται αφόρητα στην ιδέα της μόνιμης δέσμευσης αλλά και του γάμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα σε παντρευτεί ή δεν θα σου κάνει πρόταση γάμου! Ίσα-ίσα, που όταν θα του περάσει από το μυαλό να ζήσετε για πάντα μαζί, τότε είναι που θα σου το συζητήσει αμέσως με μεγάλο ενθουσιασμό, χωρίς όμως να προετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο ρομαντικό, έτσι όπως μπορεί να περίμενες. Το σίγουρο είναι ότι η πρόταση γάμου του Δίδυμου θα είναι ιδιαίτερα έξυπνη και θα έχεις να την συζητάς αργότερα στα παιδιά σου! Ο Δίδυμος μπορεί να σου κάνει πρόταση γάμου ενώ είσαστε μαζί σε κάποιο ταξίδι, ενώ μπορεί να κουβεντιάζετε με τις ώρες περί ανέμων και υδάτων, ή πολύ απλά μπορεί να προετοιμάσει ένα πάρτι με όλη σας την παρέα και εκεί ξαφνικά να σου το ανακοινώσει!



Καρκίνος



Ο παραδοσιακός τύπος του ζωδιακού, θα θελήσει ακόμα και η πρόταση γάμου να γίνει σε οικογενειακό κύκλο! Θα ακολουθήσει όλα τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της οικογένειάς του, προκειμένου να λειτουργήσει σωστά και εθιμοτυπικά σε όλα! Πρώτα θα σου συζητήσει λοιπόν, ότι έχει στο μυαλό του να εξελιχθεί η σχέση σας σε γάμο και στη συνέχεια θα σου ζητήσει να ορίσετε μία ημερομηνία για να δώσετε τον παραδοσιακό “λόγο” που θα γνωριστούν οι οικογένειες σας, μετά θα ορίσετε την ημερομηνία των αρραβώνων σας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο γάμος σας! Σε όλα αυτά, εσύ θα πρέπει να ανταποκριθείς με ευλάβεια, πολύ απλά γιατί ο Καρκίνος σου, είναι ο άνθρωπος που έχει οικογενειακές αρχές, τις οποίες θα θέλει να ακολουθήσει και στην δική σας οικογένεια.



Λέων



Ένας Λέοντας, θα θελήσει να σε εντυπωσιάσει με μία πρόταση γάμου που θα σου μείνει πραγματικά αξέχαστη! Θα κάνει υπερβολές και θα δώσει μία πολύ ιδιαίτερη πινελιά στην ημέρα που θα σου κάνει μία τόσο σημαντική πρόταση για τη ζωή σας! Μην ξεχνάς ότι ο Λέων λατρεύει τις εκπλήξεις, αλλά είναι και αρκετά γενναιόδωρος με τους ανθρώπους που αγαπά. Θα έχει φροντίσει να επιλέξει το πιο εντυπωσιακό δαχτυλίδι (θα του κοστίσει κάτι τις παραπάνω) και θα έχει προετοιμάσει μία φλογερή βραδιά, γεμάτη πάθος, έρωτα, διασκέδαση και πάνω από όλα συναίσθημα! Ωστόσο, να ξέρεις ότι μετά την πρόταση γάμου, ο Λέοντας θα φροντίσει να διοργανώσει ένα πάρτι με τους φίλους σας, για να γιορτάσει το γεγονός και στη συνέχεια μία ειδική βραδιά για τις οικογένειές σας!



Παρθένος



Ένας Παρθένος δεν είναι υπέρ της πρότασης γάμου, γιατί θεωρεί ότι όταν ένα ζευγάρι είναι ενωμένο και αγαπημένο, παίρνει από κοινού την απόφαση του γάμου, την οποία και θέτει σε εφαρμογή. Μην περιμένεις λοιπόν κάποιο επίσημο γεγονός ή μην πιστεύεις ότι θα σου κάνει κάποια ιδιαίτερη ανακοίνωση, γεμάτη συναίσθημα και ρομαντισμό, γιατί πολύ απλά δεν είναι του στυλ του! Ένας Παρθένος θα θελήσει να κάνει πρόταση γάμου, μονάχα αν το έχεις ζητήσει εσύ ή αν έχει καταλάβει ότι είναι κάτι που πραγματικά το θέλεις να γίνει! Ειδάλλως, μπορεί ένα απλό βράδυ που χαζεύεται μπροστά στην TV, να αρχίσει μία κουβέντα για την πορεία της σχέσης σας και εκεί απλά να σου αναφέρει, ότι θεωρεί πως το μέλλον σας πρέπει να είναι κοινό!



Ζυγός



Με κυβερνήτη του ζωδίου του τον πλανήτη του Έρωτα, δηλαδή την Αφροδίτη, ο Ζυγός θα θελήσει να σου κάνει μία πολύ ρομαντική πρόταση γάμου, προκειμένου να κάνει την καρδιά σου να γεμίσει με τα πιο όμορφα συναισθήματα. Ως ζώδιο της συντροφικότητας, ο Ζυγός θα προετοιμάσει μία βραδιά γεμάτη από ζεστασιά, τρυφερότητα, αισθησιασμό, αλλά προπάντων πολύ συναίσθημα... Η ρομαντική μουσική, οι φιλοφρονήσεις του, αλλά και η τέχνη του στη διπλωματία και στην ευγένεια, θα τον κάνουν να δώσει ένα “ρεσιτάλ”, που πραγματικά θα σε εντυπωσιάσει! Μία ζεστή αγκαλιά, ένα ερωτικό φιλί και υποσχέσεις αιώνιας πίστης και αφοσίωσης, πρόκειται να συμβούν την ημέρα που θα γίνει η πρόταση γάμου που περιμένεις! Μην παραξενευτείς, αν το πρώτο πράγμα που θα σου ζητήσει ο Ζυγός θα είναι να χορέψετε μαζί εκείνη την βραδιά, το τραγούδι που θέλει να χορέψετε και στο γάμο σας...



Σκορπιός



Είναι σίγουρο ότι δεν θα σου περνά από το μυαλό το πότε θα σου κάνει πρόταση γάμου ένας Σκορπιός. Δεν θα το περιμένεις, δεν θα το φαντάζεσαι και θα έχει λειτουργήσει με μεγάλη μυστικότητα, προκειμένου να δει ποιες θα είναι οι αντιδράσεις σου, όταν θα σου προτείνει να παντρευτείτε! Θα φροντίσει να είστε κάπου απομονωμένοι, δίχως να μπορεί να σας ενοχλήσει κανείς. Θα σου έχει επιβάλει να έχεις κλειστό το κινητό σου και θα σε παρασύρει σε μία βραδιά γεμάτη ερωτικό πάθος, που θα σου θυμίσει τις πρώτες, καυτές νύχτες που ζήσατε μαζί! Ενώ λοιπόν εσύ μπορεί να πιστεύεις ότι η βραδιά σας είναι μία απλή ερωτική βραδιά σαν όλες τις άλλες, εκεί θα σου δώσει το δαχτυλίδι, χωρίς πολλά λόγια, και θα παρατηρήσει τις εκφράσεις σου, για να καταλάβει τι σκέφτεσαι και πώς αισθάνεσαι! Φρόντισε να του εκφράσεις αμέσως τα συναισθήματά σου... για να μην τον βάλεις σε αμφιβολίες!



Τοξότης



“Το ‘πε κι έγινε” αυτή θα μπορούσε να είναι η ατάκα για το γάμο ενός Τοξότη! Μην περιμένεις δηλώσεις, μεγάλα λόγια και επίσημες καταστάσεις, για να σου κάνει την πρόταση γάμου που περιμένεις! Ο Τοξότης είναι λάτρης του ρίσκου, είναι ενθουσιώδης και του αρέσει η περιπέτεια! Ένα πρωινό λοιπόν, πολύ απλά μπορεί να σου δηλώσει ότι τον επόμενο μήνα παντρεύεστε και εσύ, αν θέλεις πραγματικά να ζήσεις όλη τη ζωή σου μαζί του, θα πρέπει να ακολουθήσεις τον δικό του ρυθμό και ξέρεις γιατί; Αν ο Τοξότης το πολυσκεφτεί και μπει στην διαδικασία να προγραμματίζει με λεπτομέρεια το πώς θα σε ζητήσει σε γάμο, το σίγουρο είναι ότι θα βαρεθεί και στο τέλος δεν θα κάνει τίποτα! Άφησε τον λοιπόν να λειτουργήσει ελεύθερα και μην κάνεις παράπονα και γκρίνιες, που δεν είναι και τόσο ρομαντικός όσο θα ήθελες.



Αιγόκερως



Μπορεί να φαίνεται ιδιαίτερα λογικός, πρακτικός, σοβαρός ή και σκληρός στα συναισθήματά του ένας Αιγόκερως, το σίγουρο είναι όμως ότι είναι αρκετά συντηρητικός και θέλει κάποια πράγματα να ακολουθούνται με τον “σωστό” τρόπο, ακόμα και η πρόταση γάμου! Πρώτα θα θελήσει να κουβεντιάσει μαζί σου, την σκέψη που έχει για να παντρευτείτε... θα θελήσει να σου τεκμηριώσει για πιο λόγο το σκέφτηκε και στην συνέχεια θα θελήσει να οργανώσετε μαζί, μία επίσημη βραδιά με τους φίλους και τους συγγενείς σας, για να κάνετε τους αρραβώνες σας, όπου με αυτό τον τρόπο επίσημα θα δεσμευτείτε και θα ακολουθήσετε την πορεία σας για το γάμο! Να ξέρεις ότι ο Αιγόκερως είναι αρκετά συντηρητικός και θέλει κάποια πράγματα να γίνονται όπως ο ίδιος θεωρεί ότι είναι το σωστό.



Υδροχόος



Ξαφνικά, απρόσμενα, εκεί που δεν το περιμένεις και χωρίς να το έχει πολυσκεφτεί και ο ίδιος, θα σου κάνει μία πρόταση γάμου που θα σου μείνει αξέχαστη, θα σε κάνει να γελάσεις και να φωνάξεις από έκπληξη και θα ανατρέψει πολλά από όσα πίστευες μέχρι τώρα για εκείνον! Μπορεί να είστε παρέα με φίλους και ξαφνικά να βγάλει από την τσέπη του ένα δαχτυλίδι και να σου κάνει μπροστά σε όλους την πρόταση γάμου, που περίμενες και ποτέ δεν ερχόταν! Αρκετά πιθανό είναι να περπατάτε μαζί αμέριμνοι στο δρόμο και εντελώς ξαφνικά να πέσει στα πόδια σου για να σε ζητήσει σε γάμο... Μπορεί απλά να γράψει στον τοίχο σου στο Facebook την πρόταση γάμου ή να σκεφτεί οποιονδήποτε άλλο πρωτότυπο τρόπο, που θα σε κάνει να εκπλαγείς!



Ιχθύες



Όταν ο Ιχθύς κάνει πρόταση γάμου, είναι σαν να ζει ένα ρομαντικό παραμύθι, στο οποίο είναι πρίγκηπας, ο οποίος με το λευκό του άλογο πηγαίνει για να ζητήσει το χέρι της Σταχτοπούτας του! Θα προετοιμάσει για σένα μία πολύ ρομαντική βραδιά με κρασί, μπροστά στη θάλασσα (ή με θέα τη θάλασσα) και θα σου εκφράσει τα συναισθήματά του, σαν να το κάνει για πρώτη του φορά! Θα σου έχει ετοιμάσει ένα γράμμα ή θα έχει γράψει κάποιο ποίημα, ή πολύ απλά θα σε συγκινήσει με τον συναισθηματισμό και την ευαισθησία του λόγου του! Μόλις σου περάσει το δαχτυλίδι στο χέρι, δεν θα φύγει ούτε στιγμή από την αγκαλιά σου, αλλά θα σου δίνει τον όρκο του ότι θα είστε μαζί για μία ζωή!

Πηγή: astrologos.gr