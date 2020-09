Αθλητικά

“Κρεμάει τα παπούτσια του” ο Τοροσίδης

Ο 35χρονος "σήκωσε" το τρόπαιο του κυπελλούχου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό και είπε "αντίο" στην ενεργό δράση.

Ο 35χρονος, ο οποίος αντικαταστάθηκε στον τελικό με την ΑΕΚ στο 79΄ (σ.σ. από τον Σεμέδο) εν μέσω χειροκροτημάτων, έδωσε τον τελευταίο του αγώνα και πλέον αναμένεται να αναλάβει πόστο στον Ολυμπιακό.

"Σίγουρα ήταν μια απίστευτη χρονιά όχι μόνο γιατί πήραμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και είχαμε μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Βάση ποδοσφαιρικής εικόνας αποκλειστήκαμε άδικα από τη Γουλβς και θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ένα βήμα παραπάνω και για το σύλλογο και να δώσουμε επιπλέον βαθμούς στην Ελλάδα. Ευχαριστώ τα παιδιά καθώς έγινε αυτό που ήθελα καθώς είχα θέσει στόχο από την αρχή της σεζόν να κατακτήσουμε τα πάντα ώστε αν αποφασίσω την απόσυρση μου στο τέλος της χρονιάς να και ήθελα να είναι με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ το σταφ, τους συμπαίκτες μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία ώστε πραγματικά να είμαι εδώ για να λέω αυτά τα λόγια σήμερα", είπε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ο Βασίλης Τοροσίδης