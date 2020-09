Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: Πάνω από το όριο των 10.000 τα νέα κρούσματα σε ένα 24ωρο

Αριθμός ρεκόρ νέων κρουσμάτων που καταγράφεται μετά την έναρξη της διενέργειας των διαγνωστικών τεστ σε μεγάλη κλίμακα.

Η Γαλλία ξεπέρασε το όριο των 10.000 νέων κρουσμάτων της Covid-19 σε 24 ώρες, ένας αριθμός ρεκόρ που καταγράφεται μετά την έναρξη της διενέργειας των διαγνωστικών τεστ σε μεγάλη κλίμακα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν σήμερα οι γαλλικές υγειονομικές αρχές.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε ένα 24ωρο ανέρχεται σε 10.561, έναντι 9.406 νέων κρουσμάτων χθες, Παρασκευή, διευκρινίζουν οι υγειονομικές αρχές.

Το ποσοστό θετικότητας των τεστ παραμένει σταθερό στο 5,4% και 17 άνθρωποι πέθαναν στο νοσοκομείο το τελευταίο 24ωρο.

Ο αριθμός των ασθενών που εισήχθησαν στις μονάδες εντατικής θεραπείας αυξήθηκε, με 417 νέους ασθενείς τις τελευταίες επτά ημέρες, δηλαδή 28 περισσότερους σε ένα 24ωρο.

Συνολικά 30.910 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Covid-19 μετά την έναρξη της επιδημίας στη Γαλλία πριν από έξι μήνες και έχουν διενεργηθεί 10 εκατομμύρια τεστ.

Απέναντι στην "εμφανή επιδείνωση" της κατάστασης, ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ ανακοίνωσε την Παρασκευή τη μείωση της διάρκειας της καραντίνας σε 7 ημέρες για τα θετικά κρούσματα και τις επαφές τους, μια μείωση του χρόνου αναμονής για τα διαγνωστικά τεστ.

Το Σάββατο, ο πρωθυπουργός υποβλήθηκε σε διαγνωστικό τεστ που βγήκε "αρνητικό" στην Covid-19 κατά τη διάρκεια ενός δεύτερου ελέγχου και έπαψε να είναι σε καραντίνα.