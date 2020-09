Πολιτική

Δεν ανανέωσε την NAVTEX η Τουρκία

Προς τα τουρκικά παράλια πλέει το Oruc Reis. Αυστηρό μήνυμα Πομπέο από την Κύπρο.

Εκτός της παράνομα δεσμευμένης περιοχή δυτικά της Κύπρου βρίσκεται από τις 23:00 το βράδυ το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis και τα υποστηρικτικά του Ataman και Cengis Han.



Το Orus Reis φαίνεται να κατευθύνεται με βόρεια πορεία χωρίς να αποκλείεται να επιστρέφει στο λιμάνι της Αττάλειας.



Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι δεν ανανεώθηκε η τουρκική NAVTEX για το Oruc Reis, η οποία είχε εκδοθεί στις 31 Αυγούστου και αφούσε στη χρονική περίοδο 2 - 12 Σεπτεμβρίου.

Με μήνυμά του, από τη Λευκωσία, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντας έκνομες τις ενέργειες της Τουρκίας.