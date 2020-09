Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Να τηρήσουμε τα μέτρα για να μην “καλπάσουν” τα κρούσματα κορονοϊού (βίντεο)

Συμβουλές από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και την καθηγήτρια του ΑΠΘ Γεωργία Γκιούλα