Κοινωνία

Σχολεία: έτσι θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και ποιοι μαθητές εξαιρούνται. Τι προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Μάσκες, σχολαστικός καθαρισμός χεριών και εξοπλισμού και συχνός αερισμός αιθουσών είναι τα βασικά κομμάτια που συνθέτουν την εικόνα της νέας σχολικής χρονιάς, που αρχίζει από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μία ακόμη ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς, που έχει τη «σφραγίδα» του κορονοϊού και της προφύλαξης από αυτόν.

Το μέτρο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο είναι αυτό της χρήσης μάσκας από παιδιά και εργαζόμενους στον χώρο του σχολείου, με τους επιστήμονες και τους αρμόδιους υπουργούς να επαναλαμβάνουν την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητά του. Η χρήση μάσκας, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα πρόληψης, προκρίθηκε από τους ειδικούς ως «όπλο» ενάντια στη διασπορά του ιού, δεδομένου ότι ήταν πολύ σημαντική η συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων.

Από το υπουργείο Παιδείας έχει τονιστεί ότι ένα ικανό χρονικό διάστημα θα αφιερωθεί (ανάλογα και τις ηλικίες των μαθητών) στην εκπαίδευση για τη σωστή χρήση της μάσκας και γενικότερα στην τήρηση των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του ιού.

Επίσης, κατά την πρώτη ημέρα στο σχολείο, αναμένεται να διανεμηθούν, όπου έχουν ήδη φτάσει, οι μάσκες που προορίζονται για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ιδιαίτερα για τα δημοτικά, προβλέπεται και η διανομή των ατομικών δοχείων νερού (παγουριών) ανά μαθητή.

Ως προς τη διανομή των μασκών, αυτή έχει γίνει στα μικρά νησιά και τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ χθες έγινε η αποστολή σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη και Πελοπόννησο. Από το Σάββατο ξεκίνησε η διανομή μασκών στην Αττική.

Το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για τα σχολεία

Τα βήματα που προβλέπει το πρωτόκολλο για τα σχολεία ανέπτυξε την Παρασκευή, στην καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου:

- Σε κάθε σχολείο θα πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, ο οποίος επιφορτίζεται με το έργο της καταγραφής και των εκτιμήσεων κινδύνου ανάλογα με την περίπτωση.

- Η ομάδα κρούσης, που συστήνεται από τα υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας, θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

- Ο υπεύθυνος για τη διαχείριση κρουσμάτων θα πρέπει να κρατάει αρχείο καταγραφής απουσιών που συνδέονται με τον Covid-19 και θα ορίσει και τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο θα μετακινούνται οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί που παρουσιάζουν συμπτώματα.

- Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής ή εκπαιδευτικός εμφανίσει συμπτώματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό, θα μεταφέρεται άμεσα σε καλά αεριζόμενο χώρο και θα φοράει μάσκα. Μετά την απομάκρυνσή του, ο χώρος θα καθαρίζεται.

- Ανάλογα με την περίπτωση, την ένταση των συμπτωμάτων και την κρίση του θεράποντα ιατρού, το άτομο που θεωρείται ύποπτο κρούσμα θα κριθεί αν θα υποβληθεί σε τεστ. Εφόσον υποβληθεί και είναι αρνητικό, θα επιστρέψει στη σχολική κοινότητα μετά από 24 ώρες από την υποχώρηση του πυρετού. Εάν το τεστ βγει θετικό και εφόσον τα συμπτώματα έχουν υποχωρήσει, θα επιστρέψει μετά από 10 μέρες.

- Ο υπεύθυνος για τον κορονοϊό είναι επιφορτισμένος επιπλέον με την καταγραφή και αναγνώριση των στενών επαφών (όσοι ήρθαν σε επαφή με το κρούσμα το τελευταίο 48ωρο). Στην περίπτωση του Δημοτικού, που συνήθως ο ίδιος δάσκαλος κάνει μάθημα στα ίδια παιδιά, όλο το τμήμα θεωρείται ως στενές επαφές. Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, που υπάρχουν ειδικότητες εκπαιδευτικών και κάνουν μάθημα ταυτόχρονα σε πολλά τμήματα, θα γίνει εκτίμηση κινδύνου ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας, τον τρόπο χρήσης μάσκας αλλά και τη διάρκεια της επαφής.

-Στην περίπτωση που στην ίδια σχολική μονάδα έχουν καταγραφεί δύο κρούσματα, ενημερώνεται η σχολική κοινότητα και εξετάζεται το εύρος της διασποράς. Ενισχύονται όλα τα μέτρα υγιεινής και γίνεται εκτίμηση για τυχόν διενέργεια τεστ ή για κλείσιμο ενός τμήματος.

-Στην περίπτωση που σε ένα σχολείο καταγραφούν τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα, εάν δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των παιδιών (δηλαδή δεν είναι αδέρφια ή δεν έχουν επαφές εκτός σχολείου) και τα κρούσματα έχουν καταγραφεί εντός 14 ημερών, τότε θα εκτιμηθεί αν υπάρχει λόγος να κλείσει η σχολική μονάδα.

Απουσία για τους μαθητές χωρίς μάσκα. Επιείκεια για τις μικρές ηλικίες

Σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες, που αποτυπώθηκαν σε σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Υγείας και Παιδείας, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία. Εφόσον είναι ανήλικος, θα παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους κηδεμόνες του. Κατά την άφιξη των κηδεμόνων, η ΚΥΑ προβλέπει ότι θα επισημαίνονται προς τους γονείς και τον μαθητή η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Παιδείας, πάντως, στις μικρές ηλικίες (4-10 χρονών) θα υπάρχει κάποια ευελιξία και επιείκεια στις περιπτώσεις μη χρήσης μάσκας. Όπως έχει επανειλημμένως τονιστεί από την ηγεσία του υπουργείου, στους μαθητές του νηπιαγωγείου και των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση μάσκας.

Σημειώνεται ότι η ΚΥΑ έχει ισχύ έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Πού είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,

β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, καθώς και στην περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία εξωτερικού χώρου,

γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,

δ) κατά την περίοδο προσαρμογής στο νηπιαγωγείο, από υγιή, σταθερό συνοδό (γονέα, κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο).

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/άθλησης.

Κατά τη διαδικασία υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή, καθώς και στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), προκρίνεται η διαφανής ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα ή ειδική υφασμάτινη μάσκα με διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος για τους μαθητές ή το προσωπικό, για τις περιπτώσεις όπου η χειλεοανάγνωση αποτελεί μέσο επικοινωνίας.

Οι συνοδοί μαθητών στα ΚΕΣΥ θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις παιδιών με υποκείμενα νοσήματα, η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής υφασμάτινης μπορεί να προκριθεί από τους κηδεμόνες κατ' επιλογήν τους ή από τον θεράποντα ιατρό.

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας

Δύο κατηγορίες μαθητών εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας:

α) μαθητές με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς,

β) μαθητές με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που τους εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα τους.

Οι μαθητές θα μπορούν να προσέρχονται κανονικά στο σχολείο τους, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά.

Τι ισχύει για τα Ειδικά Σχολεία

Για τους μαθητές σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στους μαθητές που προσέρχονται στα ΚΕΣΥ, συστήνεται η χρήση μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό και συμβατό με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας/ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.

Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές

Όπως ήταν ήδη γνωστό, και όπως προβλέπεται και από την ΚΥΑ, δεν θα πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι θα μπορούν να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας.

Σχετικά με τις σχολικές βιβλιοθήκες, αυτές θα λειτουργούν με υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους τους εισερχόμενους σε αυτές (μαθητές, καθηγητές, λοιπό προσωπικό) και τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου μεταξύ αυτών, λόγω της ανάμειξης διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων.

Οι μαθητικοί διαγωνισμοί τελούνται με υποχρεωτική χρήση μάσκας και την τήρηση των λοιπών μέτρων προστασίας.

Σύμφωνα πάντα με την ΚΥΑ, οι σχολικοί εορτασμοί θα πραγματοποιούνται εντός του κάθε τμήματος, ενώ εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα, οι τελετές αποφοίτησης θα μπορούν να πραγματοποιηθούν με την παρουσία μόνο μαθητών και εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων, αναλόγως του διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες κοινωνικές αποστάσεις.

Ολοήμερο Πρόγραμμα

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει, με το προσωπικό και τους μαθητές που έχουν εγγραφεί σε αυτό να έχουν την υποχρέωση χρήσης μάσκας. Πριν και μετά τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας του Ολοήμερου Προγράμματος, η ΚΥΑ προβλέπει τον αερισμό των αιθουσών και σχολαστικό καθαρισμό των επιφανειών και του εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τα τμήματα πρωινής ζώνης, όπου αυτά λειτουργούν.

Λειτουργία κυλικείων

Το προσωπικό των κυλικείων θα πρέπει να εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς κανόνες καθαριότητας, απολύμανσης χώρων και ατομικής υγιεινής. Η χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών κατά τη διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων) είναι υποχρεωτική.

Τα κυλικεία των σχολείων θα πρέπει να διαθέτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν από την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό.

Οι μαθητές πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον ενάμισι μέτρου κατά την αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο (προτείνεται σήμανση στο έδαφος με τις προβλεπόμενες αποστάσεις).

Στις ειδικές περιπτώσεις που η τήρηση αποστάσεων σε κυλικεία εξωτερικών χώρων μεταξύ των μαθητών κατά την αναμονή δεν είναι δυνατή, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη. Στα κυλικεία εσωτερικού χώρου πρέπει κατά την αναμονή να γίνεται πάντα χρήση μάσκας.

Γενικότερα, συνιστάται στους μαθητές να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή με το κυλικείο και πριν από τη λήψη του γεύματος. Η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος χεριών δίπλα στο ταμείο του κυλικείου, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές, είναι υποχρεωτική.

Γενικά μέτρα προστασίας

- Συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών).

- Καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.

- Αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων μαθητών και επίσκεψης στο σχολείο άλλων ατόμων όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο.

- Προσπάθεια για τήρηση αποστάσεων μεταξύ μαθητών και μαθητών-εκπαιδευτικών, όσο είναι εφικτό, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του σχολείου σε σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

- Αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19.

- Δεν θα πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο των σχολείων πριν από την έναρξη των μαθημάτων και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των αιθουσών. Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων αναγκών κριθεί απαραίτητη η συγκέντρωση μαθητών στο προαύλιο, η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική.

- Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών, προκειμένου να αποφευχθούν ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων.

- Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται, εφόσον πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των γενικών κανόνων καθαριότητας στα όργανα γυμναστικής και με την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες. Προβλέπεται καθαρισμός των παιχνιδιών μετά από κάθε χρήση, ενώ δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια από το σπίτι.

- Το μάθημα της Πληροφορικής θα πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός μετά από κάθε χρήση.

- Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν, αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ των τμημάτων. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα Πληροφορικής ή τα εργαστήρια, συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για 15 λεπτά και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές.