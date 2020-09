Αθλητικά

Ατλέτικο Μαδρίτης: θετικός στον κορονοϊό και ο Σιμεόνε

Διαδοχικά τα κρούσματα στην ομάδα των Μαδριλένων. Ποιοι παίκτες είχαν προηγηθεί του «Τσόλε».

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Ντιέγκο Σιμεόνε έπειτα από την επιστροφή της ομάδας της Μαδρίτης από το Λος Άντζελες, όπου είχε πάει για την προετοιμασία της ενόψει της πρεμιέρας της στη La Liga.

Όπως ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης, ο προπονητής της παραμένει ασυμπτωματικός ενώ έχει ήδη τεθεί σε καραντίνα στο σπίτι του και θα υποβληθεί σε νέα τεστ.

Ο κορονοϊός έχει “χτυπήσει την πόρτα” για τα καλά στους ροχιμπλάνκος, αφού πρόκειται για το τρίτο κρούσμα που ανακοινώνεται τις τελευταίες μέρες, μετά από εκείνα του Ντιέγκο Κόστα και του Σαντιάγο Αρίας.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν κολλήσει τον ιό κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ενώ στα μέσα Αυγούστου είχαν βρεθεί θετικοί οι ποδοσφαιριστές Κορέα και Βρσάλικο.