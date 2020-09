Κόσμος

Ρωσία: στις κάλπες στον απόηχο της υπόθεσης Ναβάλνι

Κάποιες κάλπες έχουν στηθεί σε ανοιχτούς χώρους λόγω του κορονοϊού.

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ρώσοι για τις περιφερειακές εκλογές, στη σκιά της υπόθεσης δηλητηρίασης του σφοδρού επικριτή του Κρεμλίνου, του Αλεξέι Ναβάλνι, του οποίου οι υποστηρικτές ζητούν «έξυπνη ψήφο» από τους εκλογείς.

Σε 41 περιφέρειες της μεγαλύτερης σε έκταση χώρας του κόσμου, οι ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν τους κυβερνήτες τους, τις περιφερειακές ή δημοτικές συνελεύσεις καθώς και τέσσερις βουλευτές του Κοινοβουλίου. Οι αρχές αποφάσισαν η εκλογική διαδικασία να διαρκέσει τρεις ημέρες --ξεκίνησαν προχθές, Παρασκευή και ολοκληρώνονται σήμερα-- και κάποιες κάλπες να στηθούν σε ανοικτούς χώρους, επικαλούμενες τους κινδύνους που υπάρχουν λόγω του κορονοϊού.

Φέτος, η προεκλογική εκστρατεία είχε εντονότερο χαρακτήρα λόγω της παρουσίας αντιπολιτευόμενων, κυρίως στο Νοβοσιμπίρσκ (Σιβηρία), την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου ένα συνασπισμός περίπου 30 ανεξάρτητων υποψηφίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και υποστηρικτές του Ναβάλνι, προκαλεί το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν ‘Ενωμένη Ρωσία’. Η προεκλογική εκστρατεία εκεί ήταν ιδιαίτερα έντονη, για παράδειγμα με μεγάλες διαφημιστικές πινακίδες στην πόλη να εμφανίζουν τα πρόσωπα των υποψηφίων, ιδιαίτερα αυτών των νέων κομμάτων. «Πείτε τους ‘Όχι’!» και «Ψηφίστε για να αλλάξει το σύστημα» είναι μερικά από τα πιο γνωστά συνθήματα.

«Φέτος, υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι που θέλουν να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα και όχι μόνο άνθρωποι που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την εξουσία. Υπάρχουν περισσότεροι νέοι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαξίμ Ιβάνοφ, 47χρονος δικηγόρος που πήγε να ψηφίσει χθες στο Νοβοσιμπίρσκ.

Ο 37χρονος Σεργκέι Μπόικο, πολύ γνωστός υποψήφιος στο Νοβοσιμπίρσκ που ένωσε την αντιπολίτευση, περηφανεύεται ότι κατάφερε να «διαταράξει τα σχέδια» της Ενωμένης Ρωσίας και του κομμουνιστικού κόμματος, που έχουν ήδη «μοιράσει τις συνοικίες της πόλης μεταξύ τους, ευελπιστώντας σε μια εύκολη εκστρατεία». Τώρα, οι υποψήφιοι στο Νοβοσιμπίρσκ που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο «πρέπει να κάνουν μια πιο δραστήρια εκστρατεία, να συναντούν ψηφοφόρους κάθε μέρα, να ξοδέψουν πολλά χρήματα», δήλωσε ο ίδιος, αναφέροντας ότι στον συνασπισμό του «πολλοί συμμετέχουν στην πολιτική για πρώτη φορά».

Οι περιφερειακές εκλογές είναι επίσης μια ευκαιρία για την αντιπολίτευση να δοκιμάσει για άλλη μια φορά την τακτική της για την «έξυπνη ψήφο», με την οποία καλεί τους εκλογείς να επιλέξουν τον υποψήφιο που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει σε ήττα τον αντίπαλό του από το κυβερνών κόμμα.