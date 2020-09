Οικονομία

Αχτσιόγλου στον ΑΝΤ1: ο πρωθυπουργός δεν έχει κατανοήσει τα προβλήματα της οικονομίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της συρρίκνωσης του εισοδήματος των νοικοκυριών», δήλωσε η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.

Η τομεάρχης Οικονομικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», δήλωσε αναφερόμενη στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει κατανοήσει τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, καθώς το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε δεν μπορεί να τα επιλύσει.

Σύμφωνα με την κυρία Αχτσιόγλου το μείζον πρόβλημα της περιόδου που διανύουμε, είναι η συρρίκνωση του εισοδήματος των νοικοκυριών και κατά συνέπεια η μείωση της κατανάλωσης. Αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού υποστήριξε η κυρία Αχτσιόγλου.

Συμπλήρωσε δε πως μια λύση θα ήταν να μην επιστραφούν από τις επιχειρήσεις τα χρήματα που δόθηκαν ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή, καθώς δίνουν μεν προσωρινή λύση στο πρόβλημα της ρευστότητας, αλλά μεταθέτουν το πρόβλημα καθώς αυξάνονται οι υποχρεώσεις στο μέλλον.

Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, έφερε σαν παράδειγμα τη Γερμανία στο θέμα αυτό και επεσήμανε ότι το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και δεν μπόρεσε να λάβει ούτε την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Τέλος η κυρία Αχτσιόγλου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε πως το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία μπορεί να υλοποιηθεί και είναι μέσα στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.