Κοινωνία

Τραγωδία στην άσφαλτο: νεκροί όλοι οι επιβάτες δυο αυτοκινήτων!

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματος. Ανάμεσα στα θύματα και τρία νέα παιδιά.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί σήμερα, μετά τις 06:30, στην Ε.Ο. Πρέβεζας Ηγουμενίτσας στο ύψος της Καστροσυκιάς.

Δύο Ι.Χ., στα οποία επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να ανασυρθούν και οι τέσσερις νεκροί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PREVEZANEWS, πρόκειται για τρία νεαρά άτομα, κάτοικοι Πρέβεζας (δύο αγόρια, μια κοπέλα) επιβάτες του ενός οχήματος και ένας συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, οδηγός του δεύτερου οχήματος, επίσης κάτοικος Πρέβεζας.

Στο σημείο επιχείρησε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των ατόμων από τα οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματος και κάτω από ποιες συνθήκες αυτό έγινε.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας.