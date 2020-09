Κοινωνία

Συνελήφθη νεαρός για το τροχαίο με θύμα ένα βρέφος

Τρία άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικοί ζήτησαν την διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην σορό του βρέφους.

Στην σύλληψη ενός 26χρονου οδηγού ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας του Πύργου, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο που έγινε χθες το βράδυ στην νέα εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος της περιοχής Λαστέικα του Πύργου, όπου έχασε την ζωή του ένα βρέφος ηλικίας 16 μηνών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Τροχαίας ζήτησαν την διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην σορό του βρέφους, προκειμένου, σύμφωνα με πληροφορίες, να διευκρινιστούν πλήρως τα αίτια του θανάτου.

Όσον αφορά στο τροχαίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος και είχε κατεύθυνση από τον Πύργο προς την Πάτρα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 33χρονος και επέβαιναν η 25χρονη σύζυγός του και το 16 μηνών παιδί τους, το οποίο καθόταν σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Μετά την σύγκρουση οι δύο οδηγοί, η 25χρονη και το 16 μηνών βρέφος διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο του βρέφους, ενώ τρεις ενήλικοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι.

Σχετικά με τα αίτια του τροχαίου, βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση από τους αστυνομικούς του τμήματος Τροχαίας Πύργου.