Κόσμος

ΗΠΑ: Αστυνομικοί δέχτηκαν πυρά σε ενέδρα

Νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

Δύο αστυνομικοί από το γραφείο του σερίφη στην κομητεία του Λος Άντζελες (LASD) δέχθηκαν πυρά στην πόλη Κόμπτον αργά χθες το βράδυ, ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter το LASD.

«Ένας άνδρας αστυνομικός και μία γυναίκα αστυνομικός έπεσαν σε ενέδρα ενώ κάθονται στο όχημα περιπολίας», σύμφωνα με την ανάρτηση. «Και οι δύο υπέστησαν πολλαπλά τραύματα από πυρά και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση».

Ένα άτομο εθεάθη να πλησιάζει το αυτοκίνητο των αστυνομικών, να ανοίγει πυρ και να τρέπεται σε φυγή, σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε στο Twitter το LASD.

Ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος. «Σε αυτή τη φάση έχουμε μια πολύ, πολύ γενική περιγραφή ενός μελαψού άνδρα, και αυτή προήλθε από ένα από θύματα», δήλωσε ο αστυνόμος Κεντ Γουέγκενερ σε συνέντευξη Τύπου.

Sheriff Villanueva Discusses Ambush Shooting of Two Deputies in Compton. To watch the full press conference, please visit https://t.co/fOaVP5wTUepic.twitter.com/7gXlbLQpAK — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020