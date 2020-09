Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη ένας νεκρός από γηροκομείο

Κατέληξε ένας ηλικιωμένος από το γηροκομείο στον Εύοσμο.

Ακόμη ένας ασθενής έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό.

Πρόκειται για έναν 87χρονο από το γηροκομείο του Ευόσμου που νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ, με υποκείμενα νοσήματα.

Να σημειωθεί ότι χθες Σάββατο, ο ΕΟΔΥ στον ημερήσιο απολογισμό για την πανδημία, ανακοίνωσε 302 κρούσματα και 2 θανάτους, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη χώρα μας να είναι 302.