Οι μάρκες για πόκερ έκρυβαν… κοκαΐνη

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών για την σύλληψη κυκλώματος ναρκωτικών σε νησί των Κυκλάδων. Τί εντόπισαν και κατάσχεσαν οι αστυνομικοί.

Στη σύλληψη τριών μελών κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και, κυρίως, κοκαΐνης προχώρησαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με στελέχη του Λιμεναρχείου Μυκόνου και τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Θήρας.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 30 και 29 ετών και μια 23χρονη, με τον 30χρονο να αποτελεί ηγετικό στέλεχος του κυκλώματος.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ο 30χρονος είχε ως ρόλο την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών και τη μεταφορά τους στη Σαντορίνη με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους, ενώ τα άλλα δύο μέλη αποτελούσαν άμεσους συνεργούς του.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο νησί, μέσα σε δέμα που παρέλαβε ο 29χρονος, βρέθηκε μεταξύ άλλων συσκευασία κοκαΐνης βάρους 99,68 γραμμαρίων που βρισκόταν σε μεταλλική κασετίνα μαζί με πλαστικές μάρκες που χρησιμοποιούνται για τυχερά παιχνίδια, όπως για πόκερ.

Επιπλέον, έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Σαντορίνης, κατασχέθηκαν, από την κατοχή, οικίες, χώρους εργασίας και οχήματα των ανωτέρω, κατά περίπτωση:

Δέμα κοκαΐνης βάρους 10,58 γραμμαρίων,

Μικροδέμα κάνναβης βάρους 5,34 γραμμαρίων,

Το συνολικό χρηματικό ποσό των 6.685 ευρώ,

4 κινητά τηλέφωνα,

ενώ κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο (mini bus), που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα απόκρυψης – αποθήκευσης και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.