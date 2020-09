Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κρούσματα στη νέα δομή του Καρά Τεπέ

Οι πρόσφυγες και μετανάστες που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό τέθηκαν σε υγειονομική απομόνωση σε ειδικό χώρο.

Επτά πρόσφυγες και μετανάστες, από τους 300 που εξετάσθηκαν χθες κατά την είσοδο τους στον νέο καταυλισμό στο πεδίο βολής του Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης, βρέθηκαν θετικοί στη νόσο του κορονοϊού. Δύο από αυτούς ανήκουν στους 35 που είχαν βρεθεί θετικοί κατά τον υγειονομικό έλεγχο που υπήρξε πριν από το κάψιμο του ΚΥΤ της Μόριας.

Στο σύνολό τους τέθηκαν σε υγειονομική απομόνωση σε ειδικό χώρο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί στον Καρά Τεπέ. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σήμερα προβλέπεται να μπουν στη νέα δομή, αφού προηγουμένως ελεγχθούν υγειονομικά, περί τους 1000 ακόμα πρόσφυγες και μετανάστες.

Οι εισερχόμενοι στη νέα δομή πρόσφυγες και μετανάστες, όλοι τους μέλη οικογενειών και ανήκοντες σε ευάλωτες ομάδες, αρχικά καταγράφονται. Στη συνέχεια, οδηγούνται στο ιατρείο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Unicef, όπου και εξετάζονται από κλιμάκια του ΕΟΔΥ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αν πάσχουν από τη νόσο του κορονοιού. Το αποτέλεσμα της εξέτασης βγαίνει σε 15 περίπου λεπτά, καθώς χρησιμοποιούνται τεστ ταχείας εξέτασης που ήρθαν στη Μυτιλήνη προχθές. Τέλος οδηγούνται σε σκηνές, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί κατά «γειτονιές εθνικοτήτων».