Αθλητικά

ΝΒΑ: Στους τελικούς της Δύσης οι Λέικερς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Eπίδειξη δύναμης απέναντι στο Χιούστον έκαναν oι Λος Άντζελες Λέικερς στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στο Χιούστον, το οποίο νίκησαν εύκολα με 119-96 στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς, έκαναν το 4-1 στις αναμετρήσεις με τους Ρόκετς και προκρίθηκαν στον τελικό της δυτικής περιφέρειας, όπου περιμένουν το νικητή του ζευγαριού Κλίπερς-Νάγγετς (3-2 οι Κλίπερς).

Η ομάδα του Λ.Α. δεν ήθελε να δώσει δικαίωμα στην ελπίδα στους Τεξανούς, γι΄ αυτό ξεκίνησε πολύ δυνατά και προηγήθηκε με διαφορά 22 πόντων (33-11) λίγο πριν κλείσει η πρώτη περίοδος.

Οι Ρόκετς προσπάθησαν να αντιδράσουν, ο Χάρντεν τους έδινε σκορ και κάπως έτσι μείωσαν σε 48-40 στην β΄ περίοδο και 65-59 στις αρχές της τρίτης.

Σε εκείνο το σημείο, όμως, οι Λέικερς δημιούργησαν ένα επιμέρους σκορ 18-2, η διαφορά έφτασε και πάλι σε υψηλό επίπεδο και συγκεκριμένα στο +22 (83-61).

Κάπως έτσι το παιχνίδι πήρε το δρόμο του, με τους νικητές να ευστοχούν πια από παντού... Είναι χαρακτηριστικό ότι οι «λιμνάνθρωποι» τελείωσαν τη συνάντηση με 19/37 τρίποντα, που αποτελεί ρεκόρ στην Ιστορία τους, στα πλέι οφ.

Κορυφαίος των Λέικερς ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 29 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Κάιλ Κούζμα μέτρησε 17 πόντους, ο Μαρκίφ Μόρις 16 και ο Άντονι Ντέιβις 13 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για τους Ρόκετς, ο Τζέιμς Χάρντεν τελείωσε με 30 πόντους και ο Τζεφ Γκριν πρόσθεσε 13, με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ να μένει στα «ρηχά», έχοντας 10 πόντους με κακό ποσοστό (4/13 σουτ).