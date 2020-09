Κοινωνία

Σχολεία: Μοιράστηκαν σε όλους τους δήμους οι υφασμάτινες μάσκες προστασίας

Εντός της εβδομάδας θα ολοκληρωθεί η διανομή και των υπολοίπων μασκών σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό.

Στα σχολεία όλης της χώρας θα βρίσκονται εντός τις ημέρας οι υφασμάτινες μάσκες προστασίας από τον κορονοϊό, ώστε όλοι οι μαθητές να παραλάβουν, τουλάχιστον, από μία κατά την αυριανή έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου, ενημερώθηκε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς μασκών σε όλους τους δήμους.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνεχάρη τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ για την ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια με την οποία υλοποίησε, ύστερα από τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικών με 6,2 εκατ. ευρώ, την απόφαση της κυβέρνησης για διανομή δωρεάν μασκών στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.

«Υλοποιήσαμε με επιτυχία μια έκτακτη αποστολή κοινωνικής ευθύνης και δημόσιας υγείας», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος στον κ. Παπαστεργίου και πρόσθεσε, «Αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω από όλα είναι η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας. Η συνεργασία μας είναι ένα ακόμη θετικό παράδειγμα της στενής και δημιουργικής συνεργασίας της πολιτείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση».