Σακελλαροπούλου: Το Καστελλόριζο αποτελεί πολύτιμο κομμάτι της πατρίδας

Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο για τον εορτασμό της 77ης επετείου της απελευθέρωσης του νησιού πραγματοποιεί η ΠτΔ. Το μήνυμα προς την Τουρκία.

«Διάγουμε μια δύσκολη και επικίνδυνη περίοδο. Η τουρκική ηγεσία εντείνει τις πιέσεις προς τη χώρα μας, πλειοδοτεί σε επιθετικές δηλώσεις. Υπονομεύει τις σχέσεις καλής γειτονίας και ειρηνικής συνύπαρξης που επί τόσες δεκαετίες οικοδόμησαν Έλληνες και Τούρκοι, θεωρώντας τη θάλασσα που τους χωρίζει όχι αδιαπέραστο σύνορο αλλά δίοδο επικοινωνίας» δήλωσε, από το Καστελόριζο όπου βρίσκεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο Καστελλόριζο για τον εορτασμό της 77ης επετείου της απελευθέρωσης του νησιού.

Η κ. Σακελλαροπούλου στο λόγο της σημείωσε ακόμη: «Η έξαρση της επιθετικής ρητορείας από την τουρκική ηγεσία, υψώνει φραγμούς ανάμεσα στους λαούς, δημιουργεί καχυποψία και εχθρότητα, κλονίζει τους δεσμούς ανάμεσά τους. Και ξέρω, ότι ο πατριωτισμός σας δεν στηρίζεται στην αντιπαλότητα με τον γείτονα. Στηρίζεται στην εθνική αυτοπεποίθηση, στην περηφάνια για την μακραίωνη ιστορία του νησιού, στην άσβεστη μνήμη χιλιόχρονων αγώνων και θυσιών».

Αναφερόμενη στην επίσκεψή της στο Καστελλόριζο η ΠτΔ δήλωσε: «Χαίρομαι που βρίσκομαι στην ιστορική Μεγίστη, τόπο μακράς ιστορίας και αδιάσπαστης ελληνικότητας. Χαίρομαι που βρίσκομαι στο Καστελλόριζο και βλέπω τη σημαία μας να κυματίζει παντού, να υψώνεται περήφανη, ακόμα και ζωγραφισμένη στον βράχο. Χαίρομαι που συναντώ τέτοια ομορφιά, τέτοια αισιοδοξία, τέτοιο φρόνημα – το ίδιο φρόνημα που βοήθησε τους προγόνους σας να διατηρήσουν αλώβητες θρησκεία και γλώσσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και τους στήριξε στις πολλαπλές δοκιμασίες, τις οποίες υπέστη το νησί στη διάρκεια του εικοστού αιώνα...Το Καστελλόριζο αποτελεί πολύτιμο κομμάτι της πατρίδας. Δεν έχει απλώς κορυφαία στρατηγική σημασία για τη διαμόρφωση και διεκδίκηση των δικαίων της Ελλάδας. Έχει ακόμα μεγαλύτερη ηθική σημασία. Είναι ο τόπος που συμπυκνώνει την έννοια του πατριωτισμού, στην ύψιστη έκφρασή της. Ο τόπος που έμεινε ελληνικός, σε πείσμα κάθε επιβουλής. Ένας τόπος αγκυρωμένος στο ανατολικό άκρο του ελληνικού αρχιπελάγους, που κράτησε τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμά του επί 5.000 χρόνια. Ένας τόπος που οι άνθρωποί του, αποδεκατισμένοι από τους πολέμους αλλά πάντοτε μαχητές, ταγμένοι στη ζωή κι όχι στον θάνατο, προσπέρασαν την καταστροφή, ξανάχτισαν τα πυρπολημένα τους σπίτια, δούλεψαν, πάλεψαν, ανάστησαν το νησί, αποφασισμένοι να σηκώσουν στους ώμους τους το μέλλον του. Με ακατάβλητο πείσμα και επιμονή. Φέρνοντας στο νου τον στίχο του Γιώργου Σεφέρη: «Φτέρνα της δύναμης/ θέληση ανίσκιωτη».

Μιλώντας για την 77η επέτειο απελευθέρωση του Καστελλόριζου, η ΠτΔ είπε: «Εβδομήντα επτά χρόνια από τη μέρα που κατέπλευσε στο λιμάνι το αντιτορπιλικό «Ναύαρχος Κουντουριώτης», ενώ ακόμα μαινόταν ο πόλεμος σ’ όλη την Ευρώπη. Ήταν το πρώτο κομμάτι ελληνικής γης που απελευθερώθηκε. Βαρύ σε ιστορία, μπορεί να κράτησε το όνομα που του δόθηκε την περίοδο της επικυριαρχίας των Ιωαννιτών Ιπποτών, αλλά του ταιριάζει θαυμάσια και το αρχαίο του όνομα: Μεγίστη. Γιατί, όπως λέει ένας ωραίος στίχος του Οδυσσέα Ελύτη, «υπακούουν τα πράγματα στα ονόματά τους». Το Καστελλόριζο, παρά τη μικρή του έκταση, ήταν και παραμένει μέγιστο, γιατί οι άνθρωποί του, με τους αγώνες και τις θυσίες τους, με την επιμονή, την αντοχή και την αγάπη για τον τόπο τους, το ανήγαγαν σε υψηλό σύμβολο φιλοπατρίας».

Τελειώνοντας την ομιλία της η Κατερίνα Σκελλαροπούλου δήλωσε: «Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον τόπο και να σας διαβεβαιώσουμε ότι ποτέ δεν θα αισθανθείτε αποκομμένοι από τον κορμό της πατρίδας, ποτέ απομονωμένοι και αβοήθητοι. Είμαστε πάντοτε κοντά σας, αντλώντας από το παράδειγμά σας, εμπνεόμενοι από τον καθημερινό σας αγώνα να κρατήσετε ζωντανή μια κοιτίδα Ελληνισμού με διαδρομή αιώνων. Γι’ αυτό και είναι ύψιστη τιμή για μένα ότι από σήμερα θεωρούμαι και εγώ δημότης του Καστελόριζου. Μια από σας, μέλος, πλέον, της κοινότητάς σας, πιστεύω ακράδαντα ότι με εθνική ομοψυχία και ενότητα θα αποδυναμώσουμε κάθε πρόκληση και θα αποκρούσουμε κάθε επιβουλή».

"Το γεγονός ότι δεν ανανεώθηκε η τουρκική NAVTEX είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση"

«Το γεγονός ότι δεν ανανεώθηκε η τουρκική NAVTEX είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιδίωξη όλων πρέπει να είναι η επάνοδος στην ηρεμία και την ομαλότητα» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε δήλωσή της μετά το πέρας της επίσκεψής της σε σκάφη του Λιμενικού και την Πυραυλάκατο «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» στο πλαίσιο της παραμονής της στον Δήμο Μεγίστης. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται στο Καστελλόριζο για την επέτειο των 77 χρόνων από την απελευθέρωση του νησιού, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα, όχι μόνο δεν απειλεί κανέναν, αλλά είναι ανοικτή πάντα στον διάλογο, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχέσεις καλής γειτονίας και οι κανόνες διεθνούς δικαίου».

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας έχουν προκαλέσει πρωτοφανή ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. «Ένταση με αποδέκτη όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, καθώς απειλείται η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή» πρόσθεσε. Παράλληλα, επισήμανε ότι «η χώρα μας ακολουθεί τον δρόμο της διπλωματίας και του διαλόγου. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με τη διεθνή κοινότητα και τους εταίρους μας, οι οποίοι δείχνουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους. Δεν υποκύπτουμε σε απειλές, ούτε σε εκφοβισμούς».

Επιπροσθέτως, τόνισε ότι «ο πατριωτισμός και η αυταπάρνηση των κατοίκων του ακριτικού μας νησιού είναι παράδειγμα για όλους μας. Συμβολίζουν την ενότητα του λαού μας και την προσήλωση στην υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος». Τέλος, υποστήριξε ότι «η άμεση αποκλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας είναι αναγκαία προϋπόθεση για την πολιτική συζήτηση, στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει η λογική, για το κοινό συμφέρον όλων των λαών της περιοχής».

Στη συνέχεια με πλωτό σκάφος του Λιμενικού η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στη νήσο Ρω και κατέθεσε στεφάνι στον τάφο της Δέσποινας Αχλαδιώτη (Κυρά της Ρω).