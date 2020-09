Πολιτική

F-16 από την Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα “σκίζουν” τους αιθέρες (εικόνες)

Συνεχίζεται η συνεκπαίδευση με τους Έλληνες πιλότους από την 115 Πτέρυγα Μάχης, στην Σούδα και σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.

Παραμένουν στην Ελλάδα για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα τα F-16 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) , συνεχίζοντας την συνεκπαίδευση με τους Έλληνες πιλότους από την 115 Πτέρυγα Μάχης, στην Σούδα αλλά και μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.

Κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στη θαλάσσια περιοχή νότια, ανατολικά και δυτικά από την Κρήτη τεχνικά και τακτικά αντικείμενα τα οποία μεταξύ άλλων περιλάμβαναν, τακτικές εναέριας μάχης και ασκήσεις αεροπορικής προσβολής ναυτικών Δυνάμεων και αεράμυνας σε σταδιακά εξελισσόμενο τακτικό πλαίσιο και με συνεχώς αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας.

Συμμετείχαν μεταξύ άλλων αεροσκάφη από αριθμό Μοιρών της Πολεμικής Αεροπορίας από όλη την Ελλάδα και Μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.