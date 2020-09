Οικονομία

Σταϊκούρας: πιθανή η δημοσιονομική ευελιξία και το 2022 στην ΕΕ

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας ανέρχονται σε 38,7 δις ευρώ.

Ενδέχεται να υπάρξει και το 2022 δημοσιονομική ευελιξία για τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι ευρωπαϊκές εκτιμήσεις για την πορεία της ύφεσης δεν οδηγούν στο συμπέρασμα πως το επόμενο έτος θα υπάρξει επιστροφή της οικονομίας στα επίπεδα του 2019. Αυτό ανέφερε (μιλώντας στον REALFM) ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι η ευελιξία ως προς τους δημοσιονομικούς στόχους συναρτάται από την εξέλιξη της πανδημίας και για τον συγκεκριμένο λόγο οι χθεσινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού είχαν πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Προσδιόρισε δε, ότι η συζήτηση για τα δημοσιονομικά μεγέθη θα πραγματοποιηθεί προς το καλοκαίρι του 2021.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας ανέρχονται σε 38,7 δισ. ευρώ, ενώ κοστολογώντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, ανέφερε πως 800 εκατ. ευρώ είναι το κόστος για τα κρατικά ταμεία από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ επίσης 800 εκατ. ευρώ είναι το κόστος από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, 350 εκατ. ευρώ κοστίζουν τα επιδόματα ανεργίας, 300 εκατ. ευρώ η Συν-Εργασία, στο ύψος των 2,1 δισ. ευρώ ανέρχονται τα ποσά για την «επιστρεπτέα προκαταβολή», ενώ οι καταβολές για συντάξεις είναι 1,86 δισ. ευρώ και στα 150 εκατ. ευρώ ανέρχεται το κόστος για την παράταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε πως το πακέτο αυτό των νέων μέτρων έχει συμφωνηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα με τους θεσμούς, οι οποίοι την Παρασκευή ολοκλήρωσαν το κείμενο για την 7η έκθεση αξιολόγησης στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας της χώρας. Ερωτηθείς εάν υπήρξε ανάλογη έγκριση για το εξοπλιστικό πρόγραμμα, είπε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ενημερώνει τους θεσμούς, ώστε να υπάρχει συμφωνία με αυτούς.

Εκτίμησε, τέλος, ότι το προσεχές διάστημα θα διατεθεί ποσό πάνω από 10 δισ. ευρώ από το ΤΕΠΙΧ και τον εγγυοδοτικό μηχανισμό και πρόσθεσε ότι η περαιτέρω επέκταση των μέτρων στήριξης θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάει η αντιμετώπιση της πανδημίας.