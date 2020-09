Κοινωνία

Τα σχολεία που δεν θα ανοίξουν τη Δευτέρα

Το υπουργείο Παιδείας δίνει οδηγίες για το πρώτο κουδούνι καθώς και τη λίστα των σχολείων που δεν θα ανοίξουν αύριο.

Ανακοίνωση για τα ποια σχολεία δεν θα ανοίξουν αύριο εξέδωσε το υπουργείου Παιδείας, μετά τις αποφάσεις δήμων που προκάλεσαν την παρέμβαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για σχολεία που βρίσκονται σε περιοχές επιδημιολογικά επιβαρυμένες και στις οποίες συνεχίζεται η ιχνηλάτηση.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος η πρώτη ημέρα ξεκινά στις σχολικές μονάδες της χώρας στις 8:15 το πρωί, σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες που έχουν δοθεί. Υπενθυμίζεται ότι:

Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να προσέλθουν στις σχολικές μονάδες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:15 π.μ. και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου που θα περιλαμβάνει:

Επεξήγηση και συζήτηση όλων των μέτρων προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ

Διανομή μάσκας και ατομικού δοχείου / παγουριού ανά μαθητή

Διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς ανά μαθητή

Ενημέρωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας.

Κατόπιν των τελευταίων αποτελεσμάτων ιχνηλάτησης κρουσμάτων κορονοϊού και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες, τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν λάβει εισήγηση από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, για προσωρινή αναστολή λειτουργίας από 14.9.2020 έως και 16.9.2020 των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών των ακολούθων σχολικών μονάδων:

όλων των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και

όλων των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας,

καθώς και για προσωρινή αναστολή λειτουργίας από 14.9.2020 έως και 18.9.2020 των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών των ακολούθων σχολικών μονάδων:

του Δημοτικού Σχολείου Ειδικής Αγωγής Καλλιθέας Λήμνου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου

του Νηπιαγωγείου Ειδικής Αγωγής Καλλιθέας Λήμνου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και

του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας Ημαθίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Εκδίδεται σχετική ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια ομάδα διαχείρισης, Task Force, με την σύμπραξη των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ, που θα υποστηρίζει σε καθημερινή βάση κατά το πρώτο διάστημα τους Διευθυντές Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, στη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων στα σχολεία. Η επικοινωνία με την ομάδα διαχείρισης θα είναι δυνατή από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου μετά τις 9 π.μ. είτε μέσω τηλεφώνου, στα τηλέφωνα 213 1510984, 213 1510985 και 213 1510986, είτε μέσω email στη διεύθυνση schools@civilprotection.gr.

Όπως έχει επανειλημμένως τονιστεί, πρόκειται για μία διαδικασία δυναμική και, εφόσον χρειαστεί, τα μέτρα προσαρμόζονται και επικαιροποιούνται σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες των ειδικών. Επιστρέφουμε στα θρανία με αυξημένα μέτρα προστασίας και πρόληψης, #ΜαθαίνουμεΑσφαλείς.