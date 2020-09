Πολιτική

Μητσοτάκης: Θετικό βήμα η επιστροφή του Oruc Reis στην Αττάλεια

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, το άνοιγμα των σχολείων και το πρόγραμμα φοροαπαλλαγών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, από τη Θεσσαλονίκη, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου από την εφημερίδα «Μακεδονία» για την οικονομία και για το αν με το πακέτο δράσεων που ανακοίνωσε μπορεί να αντιμετωπιστεί η κρίση, για την οποία του ρίχνει ευθύνες η αντιπολίτευση, τόνισε.

«Να ξεκινήσουμε τη διαπίστωση ότι μιλάμε για μια παγκόσμια ύφεση. Είναι η μεγαλύτερη οικονομική κρίση από το 1929 αλλά η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τα πηγαίνει λιγότερο άσχημα σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε. «Στηρίξαμε την πραγματική οικονομία με ένα πακέτο εμπροσθοβαρές και συνεχώς εξελισσόμενο. Πρώτον κρατάμε πυρομαχικά και δεύτερον προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται. Το πακέτο μέτρων που εξήγγειλα χθες σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί. Ερχόμαστε να στηρίξουμε την κοινωνία και ειδικά τους πιο ευάλωτους. Και τώρα έχουμε πολεμοφόδια, η χώρα έχει πολλά ταμειακά διαθέσιμα και εφόσον κρίνουμε ότι πρέπει να δαπανήσουμε και άλλο δημόσιο χρήμα θα το κάνουμε».

Η επιστροφή του Oruc Reis στην Αττάλεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα

Η επιστροφή του Oruc Reis στην Αττάλεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα. Ελπίζω πραγματικά αυτό το πρώτο βήμα πρέπει να έχει συνέχεια. Εφόσον δούμε δείγματα γραφής σε αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Η Ελλάδα έχει ισχυρές συμμαχίες και ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος. Ο καλόπιστος διάλογος είναι ο βασικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το μόνο πρόβλημα που έχουμε που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Φιλόδοξο, αλλά εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας, το εξοπλιστικό πρόγραμμα

«Φιλόδοξο» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμά της χώρας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη για το κόστος του και για το αν τα αεροσκάφη και οι φρεγάτες θα είναι άμεσα επιχειρησιακά διαθέσιμα και τι άλλο περιλαμβάνει η αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία.

«Το πρόγραμμα είναι φιλόξοδο, αλλά εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας και ολιστικό» εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η προσέγγιση είναι διαφορετική καθώς γίνονται κάποιες σημαντικές επενδύσεις, αλλά αναγνωρίζεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάνω απ' όλα το ανθρώπινο δυναμικό γι αυτό και σε βάθος πενταετίας προβλέπονται 15 χιλιάδες προσλήψεις. «Τα Ραφάλ έρχονται να αντικαταστήσουν τα παλιότερα Μιράζ 2000», σημείωσε και πρόσθεσε πως η πρόβλεψή μας και η ελπίδα μας είναι τα πρώτα αεροσκάφη να φθάσουν στην Ελλάδα στα μέσα του 2021 και να έχει ολοκληρωθεί η αγορά το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2022. Επεσήμανε ότι στη διάρκεια της κρίσης δεν έγιναν σοβαρές επενδύσεις στο Ναυτικό και η κεντρική εισήγηση είναι η ενίσχυση του στόλου μας. Για τις φρεγάτες είπε ότι το αντίστοιχο πρόγραμμα έχει χρόνο υλοποίησης πέντε με επτά έτη.

Τα σχολεία θα ανοίξουν αύριο και όλα θα είναι έτοιμα

Είναι σημαντικό να ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους. Αναγνωρίζουμε ότι η τηλεκπαίδευση μπορεί να είναι επικουρικά χρήσιμη αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει το σχολείο. Τα σχολεία θα ανοίξουν αύριο και όλα θα είναι έτοιμα. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που προσφέρει δωρεάν μάσκες σε όλους τους μαθητές και τους καθηγητές, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη.

Έκανε έκκληση προς όλους να αντιμετωπίσουμε την αυριανή ημέρα με ψυχραιμία και αισιοδοξία.

Έχουμε ήδη την πρώτη παρτίδα γρήγορων τεστ τα οποία χρησιμοποιούμε στη Λέσβο και δρομολογούμε και την προμήθεια και άλλων. Τα έχουμε πάει καλύτερα στο δεύτερο κύμα της πανδημίας από ότι τα είχαμε πάει στην πρώτη φάση, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε βάθος τετραετίας

Σε ερώτηση για την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και για το γιατί εξαιρούνται οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα και οι συνταξιούχοι και αν πρόκειται για μέσο μόνιμο ή προσωρινό ο πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξη Τύπου, απάντησε πως είχε μιλήσει και στις προγραμματικές δηλώσεις για την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε βάθος τετραετίας.

«Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως αυτή τη στιγμή, υπό αυτές τις συνθήκες, επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας, γιατί αυτός έχει πληγεί πολύ περισσότερο από τις συνέπειες της πανδημίας. Μίλησε για προτεραιοποίηση των επιλογών της κυβέρνησης με βάση και τις δημοσιονομικές δυνατότητές της.

Μακριά από εμάς η "μυστική διπλωματία"

Για τα ελληνοτουρκικά και το άρθρο του πρωθυπουργού σε τρεις ξένες εφημερίδες και τις κατηγορίες που δέχεται από την αντιπολίτευση για «μυστική διπλωματία», ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, απάντησε ότι είχε ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τις συζητήσεις στο Βερολίνο.

Επεσήμανε, επίσης, πως αυτό που περιέγραψε στα αγγλικά ως «written understanding», δεν ήταν τίποτα άλλο από τη γραπτή αποτύπωση, τα πρακτικά μιας κατ' αρχήν συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Βερολίνο μεταξύ της διπλωματικής του συμβούλου, του συμβούλου του Τούρκου προέδρου και του συμβούλου της κ. Μέρκελ. Σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο για κάτι περισσότερο. «Μακριά από εμάς οποιαδήποτε φιλολογία, ρητορική περί μυστικής διπλωματίας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Η ΕΕ δεν μπορεί να αποτύχει δεύτερη φορά στη διαχείριση των προσφύγων

Αυτό που έγινε στην Μόρια -που είναι τραγωδία- πρέπει να το δούμε ως ευκαιρία. Πρώτον για να επαναδραστηριοποιηθεί η Ευρώπη στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης και δεύτερον για τη δημιουργία ενός νέου ΚΥΤ που δεν θα κουβαλάει τα αρνητικά της Μόριας, η οποία είναι ταυτισμένη με την κακή διαχείριση του προσφυγικού. Θα υπάρξει στη Λέσβο ένα μόνιμο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, τόνισε ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη.

Ζήτησα από την ΕΕ στη διαχείριση του νέου ΚΥΤ να έχει μεγαλύτερη ανάμειξη και εμπλοκή η Ευρώπη, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση με ανθρωπιά έχει διαχειριστεί το πρόβλημα των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Χθες μίλησα με κ. Μέρκελ για το πώς η Γερμανία μπορεί να υποδεχθεί κάποιες οικογένειες που έχουν ήδη πάρει άσυλο, ενημέρωσε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως η ΕΕ δεν μπορεί να αποτύχει δεύτερη φορά στη διαχείριση των προσφύγων.

Ασκήσαμε εξαιρετικά ενεργή διπλωματία, χτίσαμε καινούργιες συμμαχίες, φέραμε την Ευρώπη με το μέρος μας

«Η σημερινή μου τοποθέτηση είναι η καλύτερη ένδειξη της καλής θέλησης που έχω να συζητήσω καλόπιστα με την Τουρκία», τόνισε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας πως το πλαίσιο της συζήτησης θα καθοριστεί από τους έμπειρους διαπραγματευτές.

«Ποτέ η ελληνική πλευρά δεν ήταν αυτή που έριξε λάδι στη φωτιά», πρόσθεσε. Αλλά και ότι επέλεξε να μην παίξει το παιχνίδι της φραστικής κλιμάκωσης και αυτό θα εξακολουθήσει να κάνει. «Ασκήσαμε εξαιρετικά ενεργή διπλωματία, χτίσαμε καινούργιες συμμαχίες, φέραμε την Ευρώπη με το μέρος μας», είπε.

Σχολίασε επίσης ότι έχει ένα στοιχείο γραφικότητας το να τον αποκαλεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «πολιτικό απατεώνα». Επεσήμανε όμως και ότι το κλίμα στις κατ' ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς δείχνει ότι υπάρχει ένα μίνιμουμ συνεννόησης και πρέπει να υπάρχει.

Είναι καλύτερα να μιλάει κανείς και να συναντιέται από το να μην μιλάει και να μην συναντιέται

Επαναλαμβάνω ότι η μόνη διαφορά μας με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και το διεθνές δίκαιο λέει ότι σε μη οριοθετημένες ζώνες απαγορεύονται μονομερείς ενέργειες από όλους, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ήμαστε έτοιμοι αν υπάρξει η αποκλιμάκωση, έχει συνέχεια, να συνεχίσουμε τις διερευνητικές επαφές από εκεί που σταμάτησαν το 2016 με μόνο αντικείμενο την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Βεβαίως και μπορώ να συναντηθώ με τον Τούρκο Πρόεδρο και δεν είμαι αρνητικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αν υπάρχει καλή διάθεση και εμπιστοσύνη είναι καλύτερα να μιλάει κανείς και να συναντιέται από το να μην μιλάει και να μην συναντιέται, είπε ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για το εάν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν.

Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί μία θάλασσα ζωτικών συμφερόντων για την Ευρώπη συνολικά

Σε ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη για τα ελληνοτουρκικά, τις κυρώσεις και το γιατί θεωρεί ότι έγινε η αποχώρηση του Ορούτς Ρέις, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι «λίστα κυρώσεων υπάρχει και θα υπάρχει πάντα ως μία επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Υπογράμμισε δε ότι ακριβώς αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια κίνηση αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά, όπως επιβεβαιώθηκε στην Κορσική, «η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί μία θάλασσα ζωτικών συμφερόντων για την Ευρώπη συνολικά».

Τόνισε ακόμη πως «αυτό που έχουμε καταφέρει να πετύχουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε συνολικά την Ευρώπη για τη στρατηγική σημασία της λεκάνης της Μεσογείου και ειδικά της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε πετύχει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι κάτι που είναι θετικό για τα ελληνικά συμφέροντα».

Έχω ενημερώσει την αντιπολίτευση για τις κινήσεις της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο από την ενημέρωση που είχα ως αρχηγός της αντιπολίτευσης

Το εθνικό μέτωπο θεωρώ ότι υπάρχει, πάρα το ότι κάποιοι προσπαθούν να το υπονομεύσουν για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση στη στρατηγική μας, μεταξύ της κυβέρνησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΚΙΝΑΛ, τόνισε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη.

Η εμπειρία μου, από τα συμβούλια πολιτικών αρχηγών, δεν είναι η καλύτερη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξακολουθεί να είναι μια επιλογή την οποία ενδέχεται να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ότι θα φτάσουμε στο σημείο να επικυρωθούν κάποιες αποφάσεις. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Έχω ενημερώσει την αντιπολίτευση για τις κινήσεις μας, πολύ περισσότερο από την ενημέρωση που είχα όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης.

Είμαι απολύτως αισιόδοξος ότι το εμβόλιο θα είναι ασφαλές και αποτελεσματικό- Η Ελλάδα είναι σε όλα τα συμβόλαια προαγοράς.

Για την πανδημία, τις δυσκολίες και το εμβόλιο, απάντησε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη. Εξέφρασε την αισιοδοξία «πως θα έχουμε εμβόλια, και όχι μόνο ένα εμβόλιο, που θα είναι απολύτως ασφαλή και αρκούντως αποτελεσματικά σχετικά σύντομα». Πρόσθεσε πως θα έχουμε αρκετές ποσότητες εμβολίων, αν και δεν μπορεί να ξέρει πόσο σύντομα, αλλά η Ελλάδα είναι σε όλα τα συμβόλαια προαγοράς.

Το εμβόλιο, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, θα διατεθεί δωρεάν με μία προτεραιοποίηση από την Επιτροπή Εμβολιασμού, αλλά εκτίμησε πως «το πρόβλημά μας θα είναι άλλο, θα είναι να πείσουμε τους Έλληνες ότι πρέπει να εμβολιαστούν».

Υπογράμμισε πως το εμβόλιο θα είναι απολύτως ασφαλές όταν διατεθεί και θα χρειαστεί να γίνει μια προσπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης, ενώ αν πρέπει για λόγους συμβολισμού να δώσει το παράδειγμα πρώτος θα εμβολιαστεί ο ίδιος και η οικογένειά του.

Πολύ θετική ανταπόκριση στο πρόγραμμα "Γέφυρα". Δεν θα γίνει καμία έξωση, αυτός είναι ο σκοπός των παρεμβάσεών μας

«Είναι πολύ θετική η ανταπόκριση στο πρόγραμμα Γέφυρα, που μας βοηθά να προλάβουμε το κακό, πριν κοκκινίσουν δάνεια. Δεν θα γίνει καμία έξωση. Αυτός είναι ο σκοπός των παρεμβάσεών μας», τόνισε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην Ελλάδα φαινόμενα που άνθρωποι έχασαν την πρώτη τους κατοικία. Πλειστηριασμοί θα γίνουν, αλλά όχι για την πρώτη κατοικία. Ένας επιχειρηματίας που έχει φεσώσει την τράπεζα θα χάσει για παράδειγμα το εξοχικό του σε ένα νησί» εξήγησε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση για το ιδιωτικό χρέος, την προστασία της πρώτης κατοικία και το πρόγραμμα Γέφυρα.

Αν η αποκλιμάκωση είναι ειλικρινής και διαρκής θα δούμε τα υπόλοιπα ζητήματα

Αυτό που είχε συμφωνηθεί στο Βερολίνο ακυρώθηκε στην πράξη. Το πόσο γρήγορα θα επιστρέψουμε στις διερευνητικές επαφές θα εξαρτηθεί από το γενικότερο κλίμα που θα υπάρξει. Έγινε ένα θετικό πρώτο βήμα, έχουμε δει και στο παρελθόν θετικά βήματα τα οποία ακολούθησαν πολλά αρνητικά βήματα. Αν η αποκλιμάκωση είναι ειλικρινής και διαρκής θα δούμε τα υπόλοιπα ζητήματα είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, απαντώντας σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας σήμερα είναι πιο δυνατό

Για το κατά πόσο θεωρεί ότι ήταν λάθος η απόφαση να ξανανοίξει ο τουρισμός και η αγορά και τι απαντά στις επικρίσεις για την κατάσταση του ΕΣΥ, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «δεν υπήρξε χώρα που μετά το πρώτο lockdown να μην ξανάνοιξε στην οικονομική δραστηριότητα».

Επεσήμανε πως ο λόγος για τον οποίον έγινε το πρώτο lockdown ήταν για να κερδίσουμε χρόνο, ενώ το άνοιγμα στον τουρισμό έγινε μετρημένα και με πολύ μεγαλύτερο επαγγελματισμό απ' ό,τι όλες οι ανταγωνιστικές μας χώρες. Επανέλαβε ότι και σήμερα η Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από όλες αυτές τις χώρες.

«Δείξαμε ότι το Κράτος λειτουργεί και πήραμε άλλη υπεραξία», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Υπήρχε μια εικόνα ικανοποίησης και πέσαμε λίγο θύματα της επιτυχίας μας». Ωστόσο, υπογράμμισε, ότι πήραμε γρήγορα μέτρα «και τα μέτρα δουλεύουν» αλλά και ότι ξέρουμε πως δεν μπορούμε να πάμε σε ένα δεύτερο lockdown. «Επειδή είμαι φιλελεύθερος πιστεύω στον ορθό λόγο και ο ορθός λόγος στηρίζεται στη χρήση πραγματικών δεδομένων», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Για το ΕΣΥ ανέφερε ότι προσελήφθησαν 6.818 πρόσθετοι γιατρούς και νοσηλευτές και προκηρύσσονται για μόνιμες θέσεις αλλά και στη δημιουργία πολλών νέων εντατικών. «Η δέσμευσή μου ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε 1200 μόνιμες εντατικές ισχύει». Συνολικά, τόνισε, ότι δεν βλέπει πιο αποδυναμωμένο το Σύστημα Υγείας αλλά πιο δυνατό.

Από τη στήριξη της ανεργίας στην επιδότηση της εργασίας-Αναλυτικές ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα από το αρμόδιο υπουργείο

Πάντα έλεγα ότι πρέπει να περάσουμε από τη στήριξη της ανεργίας στην επιδότηση της εργασίας. Για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να το κάνουμε σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα από το αρμόδιο υπουργείο. Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τις εργοδοτικές εισφορές, ανεξαρτήτως μισθού, των εργαζομένων για ένα εξάμηνο με εγγύηση για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Πρέπει να κάνουμε την απασχόληση λιγότερο επιβαρυντική για τον εργαζόμενο και ιδίως τον εργοδότη, τόνισε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη.

Δεν θα μπούμε σε κούρσα εξοπλισμών και δεν θα επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος

«Δεν θα μπούμε σε κούρσα εξοπλισμών και δεν πρόκειται να επαναλάβουμε τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν, σχετικά με τις αμυντικές προμήθειες» τόνισε ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση για τα εξοπλιστικά. Υπογράμμισε, επίσης, πως οφείλει να πάρει σήμερα κάποιες αποφάσεις που θα ενισχύσουν την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων, πάντα στο πλαίσιο των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Γι αυτό και -όπως είπε- όσα εξήγγειλε ήταν μετρημένα αλλά απαραίτητα.

Μίλησε για σειρά projects που βρίσκονται σε εξέλιξη ξεχωρίζοντας αυτό της ΕΑΒ, μίλησε για ολιστική προσέγγιση, «έξυπνες ένοπλες δυνάμεις, όχι κούρσα εξοπλισμών».

Η ΚΟ της ΝΔ έχει σηκώσει ένα μεγάλο βάρος τους τελευταίους 14 μήνες

Η κοινοβουλευτική ομάδα έχει σηκώσει ένα μεγάλο βάρος τους τελευταίους 14 μήνες και έχει ανταποκριθεί άψογα στα καθήκοντά της. Έχουμε ψηφίσει 105 νομοσχέδια. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την κοινοβουλευτική μας ομάδα, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το περιστατικό με την άρση ασυλίας του Π. Πολάκη.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε μια αστοχία, ίσως αποτέλεσμα μιας καλοκαιρινής ραστώνης. Δεν θα επαναληφθεί αντίστοιχο φαινόμενο, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Όποιος θέλει να ασκεί κριτική να το κάνει με πειστικά επιχειρήματα

Για τις μεταρρυθμίσεις αλλά και τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για το σχέδιο Πισσαρίδη και το ενδεχόμενο ενός νέου «μνημονίου», απάντησε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως «οι ωραίες ταμπέλες ωραία καίγονται» κι όποιος θέλει να ασκεί κριτική να το κάνει με πειστικά επιχειρήματα. «Μνημονιακό μέτρο είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης ή η μείωση των εργοδοτικών εισφορών;» διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός.

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αυτή εκλέχθηκε με ορίζοντα τετραετίας για να εφαρμόσει ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. «Το πρόσθετο όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία», επεσήμανε. «Υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για έξυπνες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας».

Δεν τίθεται ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών

Δεν τίθεται ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών, ουδέποτε αυτό αποτέλεσε αντικείμενο διερευνητικών επαφών και δεν θα αποτελέσει και τώρα αν καταφέρουμε να ξεκινήσουμε, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, υπογράμμισε, η χώρα διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της, να προχωρήσει εφόσον το κρίνει στην προκήρυξη οικοπέδων, εφόσον υπάρχει και ενδιαφέρον εντός περιοχών που είναι οριοθετημένες. Το μνημόνιο με την Αίγυπτο μάς δίνει το νομικό πάτημα να έχουμε επίσημα οριοθετημένη και ανακοινωμένη στον ΟΗΕ οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο.

Η Παιδεία είναι μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση και για εμένα προσωπικά

Σε ερώτηση για «τη μεταρρυθμιστική κόπωση ή αμφιθυμία» της κυβέρνησης και την προσπάθεια να την αποκρούσει, αλλά και τον ρόλο της Παιδείας, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως «η Παιδεία είναι μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση και για μένα προσωπικά» και πως πιστεύει ότι έχουν γίνει πολλά, αλλά μένουν και πολλά περισσότερα ακόμα να γίνουν.

Αναφέρθηκε στις αλλαγές λόγω ασύλου που χαρακτήρισε «σημαντική παρέμβαση , η οποία απελευθέρωσε τα πανεπιστήμια από αυτή την απαράδεκτη πρακτική να γίνονται άνδρα ανομίας και παραβατικότητας».

«Εξετάζουμε την εφαρμογή ελάχιστου βαθμού εισαγωγής που θα καθορίζει το εκάστοτε πανεπιστήμιο», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και εξήγγειλε πως εντός εξαμήνου θα έχει ψηφιστεί εμβληματικό νέο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Δεν πρόκειται να αυξηθεί η στρατιωτική θητεία πέραν των 12 μηνών

«Κοιτάμε όλες τις πτυχές της θητείας. Μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητας πως δεν πρόκειται να αυξηθεί πέραν των 12 μηνών», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανή αύξηση της στρατιωτικής θητείας. Υπογράμμισε την ανάγκη να αναπτύξουν δεξιότητες οι νεοσύλλεκτοι που θα τους είναι χρήσιμες στη ζωή τους μετά το στρατό.

Τόνισε ότι θα τεθεί στον δημόσιο διάλογο και θα εξεταστεί το θέμα, που πρέπει πρώτα να ζυγιστεί γιατί δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση, και αφορά την υποχρεωτική στράτευση στα 18. «Είναι θέμα το οποίο το συζητάω και το συζητά η κυβέρνηση, αλλά δεν είμαι έτοιμος να πω κάτι παραπάνω» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Η απόφαση για το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων είναι ειλημμένη. Είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά ορθή

Δεν υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, υπάρχουν μεμονωμένες αντιδράσεις, όπως υπάρχει σε κάθε αλλαγή. Η απόφαση για το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων είναι ειλημμένη. Είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά ορθή, τόνισε ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη.

Θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που θα χαθούν. Υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή. Σε επίπεδο ευρωπαϊκής αξιοπιστίας και συμμετοχής της χώρας στο εγχείρημα της κλιματικής αλλαγής, η απολιγνιτποποίηση μας δίνει πολλούς πόντους" σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Για την κριτική της αντιπολίτευσης είπε ότι είναι παράξενο ένα κόμμα που θέλει να εμφανίζεται οικολογικό να εξακολουθεί να υποστηρίζει την καύση του λιγνίτη. «Είναι οξύμωρο, είναι αστείο», πρόσθεσε.

Το 112 λειτουργεί, δεν λειτουργούσε όταν παραλάβαμε την κυβέρνηση

Για τις πρόσφατες καταστροφές στην Εύβοια, μίλησε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας πως γενικότερα υπάρχει το ζήτημα της πρόληψης, αλλά και της αντιμετώπισης ενός έκτακτου φαινομένου. «Είχαμε μείνει πίσω στον συνολικό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό στη χώρα», σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης για να προσθέσει ότι το 112 λειτουργεί, δεν λειτουργούσε όταν παραλάβαμε την κυβέρνηση. Στην Εύβοια κρίθηκε από την Πολιτική Προστασία ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Αντίθετα έγινε χρήση του στις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική.

«Έχει γίνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για τα έργα της Θεσσαλονίκης είναι φιλόδοξο, αλλά εφικτό

«Δεν ανήκουμε στην κατηγορία αυτών που μιλάνε και δεν κάνουν τίποτα στην πράξη», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για καθυστερήσεις στα βασικά έργα υποδομής στη Θεσσαλονίκη και το τι θα κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των παθογενειών.

Είπε πως το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί είναι φιλόδοξο, αλλά εφικτό. Μίλησε αναλυτικά για τα έργα που έχουν δρομολογηθεί και για την εξέλιξή τους. «Αυτά που έχουν γίνει είναι πολλά για έναν χρόνο και την ίδια ταχύτητα και προσήλωση στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων θα επιδείξουμε κι από δω και στο εξής».

Μέσα στον μήνα θα υπάρξει νομοσχέδιο για τα εργασιακά σε δημόσια διαβούλευση

Θα θέσουμε σύντομα σε δημόσια διαβούλευση της πρότασή μας για το εργασιακό νομοσχέδιο, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Φαντάζομαι λίγοι θα είχαν αντίρρηση στο να μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν περισσότερη ευελιξία, εφόσον το επιθυμούν οι ίδιο, χωρίς αυτό να σημαίνει κατάργηση το οκταώρου. Λίγοι μπορεί να έχουν αντίρρηση για το γεγονός ότι ένα εργατικός νόμος του 1982 χρειάζεται επιτέλους κάποιο ουσιαστικό εξορθολογισμό. Θα φροντίσω να δώσω άπλετο χρόνο και διαβούλευσης και κοινοβουλευτικής συζήτησης. Πάντως, μέσα στον μήνα θα υπάρξει νομοσχέδιο για τα εργασιακά σε δημόσια διαβούλευση, σημείωσε.

Τα αναδρομικά των συνταξιούχων θα καταβληθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα και στην ώρα τους

Σε ερώτηση, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, για τυχόν σύνδεση των έκτακτων δαπανών για τα εξοπλιστικά με την καταβολή των αναδρομικών των συνταξιούχων, ο πρωθυπουργός είπε ότι μπορεί να απαντήσει μονολεκτικά «Όχι», τονίζοντας ότι «θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που προσδιόρισα».

Η Ελλάδα υπερασπίστηκε τα σύνορά της και τα σύνορα της Ευρώπης στον Έβρο, τον Μάρτιο

«Η απάντηση δόθηκε τον Μάρτιο. Η Ελλάδα υπερασπίστηκε τα σύνορά της και τα σύνορα της Ευρώπης και τώρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση», απάντησε ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για το τι θα μπορούσε να γίνει σε μια ενδεχόμενη νέα κρίση μεταναστευτικών ροών στον Έβρο, όπως εκείνη του Μαρτίου.

«Ουδέποτε έκρυψα ότι η Τουρκία παίζει ρόλο στο προσφυγικό αλλά και ουδέποτε έκρυψα το γεγονός ότι δεν πρόκειται να εκβιαστούμε και να δεχθούμε τέτοιου είδους απειλές να σταλούν απελπισμένοι άνθρωποι στην Ευρώπη για να εξυπηρετηθούν γεωπολιτικά συμφέροντα».

Η διπλωματική θέση της Ελλάδας σήμερα είναι ισχυρή

Όταν μίλησα για προβλεψιμότητα μίλησα για την ανάγκη η χώρα να έχει ξεκάθαρο και σταθερό προσανατολισμό και να μπορεί να κερδίζει συμμάχους και όχι να τους χάνει, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη.

Αντιστρέφοντας το ερώτημα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα ρωτούσα αν η διπλωματική θέση της χώρας σήμερα είναι πιο ισχυρή από ότι ήταν πριν από 6, 9, 12 μήνες. Πιστεύω ότι είναι. Γιατί έχει υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για το τι γίνεται στην περιοχή μας. Υπάρχει σήμερα μια ξεκάθαρη άποψη για το ποιος προκαλεί τις εντάσεις και ποιος έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος του. Η ΕΕ τοποθετήθηκε καθαρά για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και για ζήτημα της έρευνας εντός ελληνικής ΑΟΖ έχουν υπάρξει ξεκάθαρες τοποθετήσεις και από τις ΗΠΑ ότι είναι ελληνική ΑΟΖ.

Η Ήπειρος θα είναι η μεγάλη ωφελημένη μιας αναπτυξιακής προσέγγισης και στρατηγικής

Σε ερώτηση για τα προβλήματα της Ηπείρου και τα έργα υποδομής στην περιοχή, ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε: «Η Ήπειρος θα είναι η μεγάλη ωφελημένη μιας αναπτυξιακής προσέγγισης και στρατηγικής που αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας στον πρωτογενή τομέα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού 12 μήνες τον χρόνο, τη δυνατότητα των Ιωαννίνων και των άλλων μεγάλων πόλεων να είναι κέντρα έρευνας και απασχόλησης στην περιοχή».

Εγγυώμαι προσωπικά ότι καμία σύνταξη δεν πρόκειται να κοπεί

«Για τους νέους ασφαλισμένους θα δημιουργήσουμε έναν νέο κουμπαρά για τις εισφορές τους», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για την κεφαλαιοποιητική διαχείριση των επικουρικών συντάξεων.

Πρόσθεσε, επίσης, πως «δεν πρόκειται να ακουμπήσουμε καμία σύνταξη ούτε στο μεταβατικό στάδιο». «Εγγυώμαι προσωπικά ότι καμία σύνταξη δεν πρόκειται να κοπεί», είπε χαρακτηριστικά.

Οι αγρότες θα ωφεληθούν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες

Οι αγρότες θα ωφεληθούν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Αν χρειαστεί να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό και υπάρχουν ανάγκες θα το κάνουμε, σε συνεννόηση με τον κ. Βορίδη και τους δύο υφυπουργούς. Το υπουργείο έχει κάνει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τον Αχελώο ανέφερε ότι "πρέπει να ξαναδούμε το project Αχελώος με μια φρέσκια ματιά".

Το έργο για τον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας, τον Ε65, θα προχωρήσει

Για τον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας, τον Ε65, είπε ότι πέρυσι είχε εκφράσει την προσδοκία του φέτος μπορεί να διαβεβαιώσει ότι θα πάρουμε την τελική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Διαβεβαίωσε επίσης πως το έργο είναι πολύ σημαντικό έχει καταβάλει ο ίδιος προσωπικά προσπάθειες και αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ που λείπει ως προς την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρομών της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Διαχειριζόμαστε τα θέματα εξωτερικής πολιτικής με απόλυτη διαφάνεια

«Ήταν μια διαδικασία του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να επανέλθουμε σε διερευνητικές συζητήσεις για το ένα αντικείμενο, το οποίο έχουμε να συζητήσουμε την Τουρκία, που αφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο» είπε ο πρωθυπουργός για τις συζητήσεις στο Βερολίνο.

«Αυτό ήταν το αντικείμενο της συμφωνίας, καθώς και για το γενικότερο πλαίσιο ότι υπάρχει επιθυμία και διάθεση. Βεβαίως υπήρχε ενημέρωση όλων των πολιτικών αρχηγών. Ο βαθμός των λεπτομερειών αφορά τις εμπιστευτικές συζητήσεις που κάνω με τους πολιτικούς αρχηγούς. Διαχειριζόμαστε τα θέματα εξωτερικής πολιτικής με απόλυτη διαφάνεια» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Η Ελλάδα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια

«Το ζήτημα έχει κλείσει από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει κυρώσει μια διεθνή συμφωνία. Έχουμε εκφράσει επανειλημμένως τις επιφυλάξεις μα, αλλά έχουμε πει επίσης ότι η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και σέβεται διεθνείς κυρωμένες συμφωνίες» είπε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση για τη συμφωνία με την Βόρεια Μακεδονία.

«Άρα το ζήτημα έχει κλείσει. Αυτό που δεν έχει κλείσει είναι η σωστή εφαρμογή μιας προβληματικής, κατά την άποψη μας, συμφωνίας. Έχουμε επιφυλάξεις τις οποίες θα συζητήσουμε με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Θα τον συναντήσω, όπως και τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, στο πλαίσιο του economist μέσα στην εβδομάδα. Η Ελλάδα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.